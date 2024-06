Exclusiv | Marius Moise, regretul lui după apariția la Insula Iubirii: "Am gresit". Ce spune despre o posibilă împăcare cu Bianca

Marius Moise, fostul concurent de la Insula Iubirii, sezonul 7, a revenit pentru un interviu în care vorbește deschis despre cum a continuat viața lui după ce a participat la competiție.

Pe Insula Iubirii, în sezonul 7, Marius Moise a pornit alături de iubita lui la acea vreme, Bianca Giurcă. Din cauza faptului că amândoi au căzut în ispită, cei doi au decis să se despartă.

Acum, la aproape un an distanță de la terminarea sezonul, Marius spune că e în continuare fermier și se mândrește cu asta.

Marius Moise a vorbit deschis despre experiența de la Insula Iubirii sezonul 7

“Sunt bine în perioada asta. A fost un an mai prost din toate punctele de vedere, si profesional, și personal. A fost foarte mult hate și eu nu eram obișnuit sub nicio formă cu chestia asta”, a mărturisit Marius.

Fostul concurent de la Insula Iubirii a mărturisit că s-a lovit de răutatea oamenilor atunci când s-a întors în România după competiție. Legat de felul în care a perceput experiența de pe Insulă, Marius a povestit tot ce a simțit.

“A fost o experiență care pe mine m-a scos din zona mea de confort. Am experimentat foarte multe lucruri noi, o grămadă de sentimente. În 21 zile am trecut de la agonie la extaz. Mie mi-a plăcut, a fost o super experiență. Nu regret sub nicio formă, chiar dacă reacțiile oamenilor nu au fost tocmai pozitive la adresa mea, dar eu nu regret. Am cunoscut foarte mulți oameni, mi-am făcut prieteni”, a explicat fostul concurent.

Marius Moise a vorbit și despre faptul că nu e mândru de absolut tot ce a făcut pe insula, deși a încercat să fie cât mai autentic.

“Eu am făcut anumite greșeli, sunt anumite lucruri de care îmi pare rău. În primul rând îmi pare rău că nu am fost mai atent la cee ace vorbesc pentru că am vorbit anumite lucruri să nu deranjeze persoanele de lângă mine și atunci am ajuns să o deranjez pe Bianca în partea cealaltă. Și când am văzut emisiunea și am văzut cât de urât au părut lucrurile spuse de mine și cât au deranjat-o și cât a suferit, lucrul ăsta m-a deranjat foarte tare și mi-a părut foarte rău”, a mai adăugat fostul concurent.

El a mai adăugat că acesta este cel mai mare regret al său, faptul că a rănit-o pe Bianca, pentru că nu a fost atent la ce vorbește și cuvintele lui au durut.

Marius a mai menționat că mai are un regret, și anume că nu a reușit să citească oamenii așa cum sunt ei în realitate.

Experiența de la Insula Iubirii l-a schimbat în mai multe privințe pe Marius Moise.

“Sunt mai cumpătat, un pic mai calculate. Cred că eram o persoană un pic mai egoist. Acum încerc să nu mai fiu așa de egoist”, spune Marius.

Fostul concurent din sezonul 7 a povestit că experiența de 21 zile pe insulă a fost împărțită. În primele 10 zile s-a simțit bine și a avut o stare bună, iar apoi în ultimele 10 zile a simțit că experiența e copleșitoare.

“În ultimele 10 zile știu că le număram seară de seară”, a mărturisit Marius.

El a mai povestit că experiența de la Insula Iubirii nu a schimbat relația lui cu Bianca pentru că ei deja aveau probleme mari în relație.

Despărțirea lor nu a survenit din cauza experienței de pe insulă, ci din cauza problemelor pe care le aveau deja. Marius a mai explicat că nu e loc de împăcare pentru că el nu vede o rezolvare a problemelor pe care ei le-au avut în cuplu.

“Bianca e o fată foarte ok și cred că merită o relație cu cineva unde să nu aibă probleme”, a mai spus Marius Moise.

Fostul concurent a povestit și despre începutul relației sale cu Bianca. Înainte ca ei să se mute împreună, cei doi au avut o relație la distanță, iar aceea era perioada în care ei au făcut cele mai multe greșeli. Când s-au mutat împreună, ei deja nu mai funcționau bine ca și cuplu.

Acum tot ce a rămas între el și Bianca e respectul și atât. De asemenea, el a menționat că nu a mai vorbit cu Oana Monea, ispita din sezonul trecut de Insula Iubirii.

“Din partea Oanei am văzut numai răutăți, chiar am văzut un interviu”, a spus Marius Moise.

Marius Moise a mai povestit că pentru el relația ideală este una cu o femeie cu care să aibă o comunicare deschisă și să poată veni cu drag acasă. El a mai menționat că nu e un bărbat pretențios.

