Insula Iubirii, sezonul 7. Cum l-a filmat Bianca Giurcă pe Marius Moise. Foștii iubiți s-au afișat împreună, din nou

Bianca Giurcă și Marius Moise au plecat împreună la munte, deși susțin că nu s-au împăcat. Cum l-a filmat tânăra pe fostul ei iubit. Ce imagini au apărut cu ei în mediul online.

Bianca Giurca și Marius Moise au fost unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubrii, sezonul 7. Cu toate că cei doi susțin că relația lor s-a încheiat definitiv, nu ezistă să se afișeze împreună atunci când au ocazia. După ce au fost în centrul atenției la botezul fiicei Emei și a lui Răzvan Kovacs, acum s-au întâlnit, din nou.

Binca Giurca, Marius Moise și alți concurenți Insula Iubirii, sezonul 7 au plecat la munte. Cum au apărut în mediul online cei doi foști iubiți

Se pare că la Insula Iubirii, sezonul 7 s-au legat multe prietenii. Fie că mai formează un cuplu sau nu, foștii concurenți continuă să se întâlneacă și să bucură de timpul petrecut împreună. De data aceasta, au plecat cu toții la o pensiune din Dej, unde petrec clipe de vis ca între prieteni.

În acest context, Bianca Giurca și Marius Moise s-au întâlnit, din nou și pare că se înțeleg de minune. Chiar dacă tânăra a negat recent că s-ar fi împăcat cu fostul iubit, ei petrec timp împreună, fără să pară deranjați unul de prezența celuilalt.

Citește și: De ce Bianca Giurcă și Maria Ilioiu s-au certat în mediul online. S-au înjurat, jignit și fosta ispită a recurs la amenințări

Mai mult decât atât, într-o clip recent, postat pe contul ei de Instagram, Bianca s-a filmat la masa, alături de fostul partener, în timp ce jucau Remmy.

„La iau banii la băieții ăștia, n-am ce să zic. Sunt prea bună”, spune tânăra în timp ce ține camera de filmat îndreptată spre Marius.

În plus, cu puțin timp înainte, Bianca s-a filmat intrând într-un magazin și a arătat la camera rochia pe care a purtat-o chiar în momentul în care cei doi s-au despărțit la bonfire. „Pe lângă faptul că mi-am găsit o geacă super interesantă și o rochiță pentru Revelion, am găsit rochia cu care am fost la bonfire, atunci când s-a despărțit Marius de mine”.

Alături de cei doi, în vacanță. se mai află și Ema cu Răzvan Kovacs, Ana Maria Măriuța și Marius Budin, dar și Iulian Clonț și Cristina. Foștii participanți de la Insula Iubirii, sezonul 7 au rămas în relații foarte bune și chiar petrec timp împreună cu fiecare ocazie.

Citește și: Bianca Giurcă de la Insula Iubirii a surprins pe toată lumea cu un nou look. Cum arată tânăra cu părul blond și lung

Într-o altă fotografie publicată de Răzvan pe Instastory, apar toate cele patru „cupluri” și îi îndeamnă pe internauți să le adreseze întrebări. Astfel, la întrebarea, „Sunteți 4 cupluri acolo?”, făcând referire la Bianca și Marius care stau așezați unul lângă celălalt, fostul concurent Insula Iubirii, sezonul 7 a răspuns cu o fotografie în care apare alături de două mașini de offroad.

„Matematic vorbind, suntem mai multe cupluri”, a scris Răzvan.