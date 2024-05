Insula Iubirii, sezonul 7. Ce detalii neștiute a scos la iveală Bianca Giurcă despre despărțirea de Marius Moise: „Am fost...”

Bianca Giurcă, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, a scos la iveală detalii neștiute despre perioada în care s-a despărțit de Marius Moise. Se pare că tânăra a trecut prin momente cumplite după separarea de fostul iubit.

Bianca Giurcă și Marius Moise au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii, sezonul 7. Cei doi au venit în Thailanda pentru a-și testa și consolida relația, fără să se gândească vreo secundă la despărțire.

Încă din primele ediții ale reality show-ului, fostul concurent a dezvăluit că Oana Monea este ispita lui favorită. Mai mult, bărbatul și-a petrecut o mare parte a timpului de pe insulă alături de frumoasa blondină.

După câteva zile în care au discutat și au ieșit la date-uri împreună, Marius Moise a decis să facă pasul către infidelitate. Camerele de filmat l-au surprins în timp ce se săruta pasional cu ispita feminină.

Bianca Giurcă a fost complet dezamăgită la aflarea veștii că partenerul său și-a găsit „consolarea” în brațele Oanei Monea. În timp ce iubitul său se distra alături de superba blondină, tânăra a luat decizia de a se apropia de Alin Simoiu.

Singura ispită masculină din Thailanda care a reușit să-i atragă atenția Biancăi Giurcă și să o facă să iasă din zona din confort a fost Alin Simoiu. De altfel, bărbatul i-a „furat” și câteva săruturi tinerei spre finalul testului.

Ce dezvăluiri a făcut Bianca Giurcă despre perioada în care s-a despărțit de Marius Moise. Ce a urmat pentru ea după Insula Iubirii sezonul 7

La bonfire-ul final, Bianca Giurcă și Marius Moise au decis să plece separați în România. Odată ajunși acasă, aceștia au decis să își mai ofere o șansă, însă lucrurile nu au funcționat așa cum se așteptau.

Astfel, concurenții au ajuns din nou la despărțire. Tânăra s-a mutat din casa fostului iubit și a încercat să o ia de la zero singură. De altfel, aceasta a suferit foarte mult după ce relația lor s-a încheiat definitiv.

Întrebată de oamenii din mediul online despre cum a decurs perioada de după separarea de Marius Moise, Bianca Giurcă a oferit un răspuns sincer și direct.

„M-am gândit de multe ori să vă vorbesc despre asta. În ideea în care poate aș ajuta pe cineva care trece prin experiența pe care am avut-o eu. Am fost foarte rău o perioadă. Iar acum sunt bine, am realizat pe parcurs că există viață și după despărțire”, a scris Bianca Giurcă pe contul său de Instagram.

Ce planuri de viitor are Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7

La finalul anului 2023, Bianca Giurcă și-a anunțat prietenii virtuali că își construiește o casă. Se pare că tânăra a început lucrările pentru locul pe care o să-l numească „acasă” în curând. Aceasta este foarte mândră de asta realizarea ei.

Un lucru este cert, despărțirea de Marius Moise a făcut-o să se gândească mai bine la planurile sale de viitor. În prezent, fosta concurentă de la Insula Iubirii se concentrează asupra carierei sale profesionale, lăsând la o parte viața amoroasă.