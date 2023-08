Finala Insula Iubirii sezonul 7. Marius Moise a văzut imaginile cu Bianca Giurcă sărutându-se cu Alin Moise. Cum au ales să plece

În ediția 20 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise a văzut imaginile cu Bianca Giurcă sărutându-se cu Alin Moise și concurentul a avut o reacție puternică. Cei doi au decis cum vor părăsi Thailanda.

În ediția 20 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, din 27 august 2023, testul din Thailanda a ajuns la final pentru cele cinci cupluri. La ultima ceremonie a focului, Marius Moise a văzut imaginile în care Bianca Giurcă, iubita lui, se săruta cu ispita Alin Moise. După un bonfire plin de scântei, cei doi au decis cum vor părăsi Insula Iubirii sezonul 7.

Marius Moise a văzut imaginile cu Bianca Giurcă sărutându-se cu ispita Alin Moise, la Insula Iubirii sezonul 7. Ce decizie au luat la ultimul bonfire din Thailanda

Marius Moise și iubita lui, Bianca Giurcă, au venit la Insula Iubirii sezonul 7 pentru a-și testa relația și pentru a descoperi dacă sunt sau nu făcuți unul pentru celălalt. Totuși, după doar câteva zile, Marius Moise a început să fie din ce în ce mai apropiat de ispita Oana Monea și nu puține au fost ocaziile în care a avut gesturi îndrăznețe față de ispite, fără să țină cont de faptul că iubita lui ar putea să vadă totul.

La un moment dat, atunci când a văzut că se naște o apropiere între Bianca Giurcă și Alin Moise, concurentul a anunțat că alege să pună capăt relației. N-a durat mult și acesta s-a apropiat și mai mult de Oana Monea. Bianca, în schimb, a prins mai mult curaj să își arate sentimentele față de Alin Moise.

Bianca a fost prima care a apărut la ultima ceremonie a focului, iar apoi și-a făcut apariția și Marius.

„Marius și Bianca, bine ați venit la ultima voastră ceremonie a focului”, a spus Radu Vâlcan.

Cei doi concurenți s-au îmbrățișat și au părut cuprinși de emoții. Marius Moise a spus că i-a făcut dor de Bianca și chiar a făcut o confesiune neașteptată.

„Nu mă victimez, și eu am făcut lucruri care pe ea au durut-o, dar când am văzut că ea se atașează de o persoană m-a durat. Mi-aș fi dorit să aibă un comportament ca Ema, să păstreze o anumită distanță. Nu știu dacă meritam, eu cred că în viață ce oferi aia primești. Eu aveam niște restanțe și a venit vremea să le platesc. A venit ziua scadenței. Eu m-am gândit foarte mult la comportamentul meu și nu a fost unul ok, și nu mă refer neapărat la astea 21 de zile, n-a fost unul ok pe toată durata relației. Am avut destul greșeli, o să încerc să mi le îndrept. Sper să lucrez la mine, la caracterul meu, la cum mă comport într-o relație. După cum s-a văzut am destul de multe hibe în comportament”, a zis Marius Moise, la ultima ceremonie a focului.

Radu Vâlcan a prezentat imagini cu Bianca și Alin și Marius cu greu și-a putut stăpâni reacțiile, la Insula Iubirii sezonul 7.

„Nu ai ce explicație să-mi dai mie, nu mă interesează, nu te judec”, a fost reacția rece a concurentului, la ultimul bonfire.

Marius Moise a anunțat că alege să plece singur din Thailanda, iar Bianca Giurcă a dat același răspuns.

