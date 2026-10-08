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Frankie de la Insula Iubirii a dezvăluit de ce a divorțat. A plecat de acasă cu cele două fiice: „Mi-am luat copiii în brațe”

Frankie de la Insula Iubirii a făcut mărturisiri despre divorțul prin care a trecut. Ispita are două fetițe, alături de care a plecat și și-a început viața de la zero. Iată ce a declarat!

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 09:59 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 10:24
Frankie de la Insula Iubirii, mărturisiri despre divorț | Instagram
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Frankie este ispită la Insula Iubirii, sezonul X. Bruneta a ajuns rapid în centrul atenției datoită felului său de a fi, iar telespectatorilor nu le-a luat mult timp să-și dea seama că Frankie spune mereu ceea ce are de spus.

Ei bine, poate că nu multe persoane știau, dar Frankie are două fiice de care este extrem de mândră. Ispita s-a deschis în fața Marei Bănică, la Spynews TV Live, acolo unde a vorbit despre divorț și despre cum și-a început viața de la zero.

Declarațiile lui Frankie

Frankie are două fiice și a mărturisit că își dorește să fie un exemplu demn de urmat pentru ele. Ispita vrea, în special, să le învețe pe fetițe să-și găsească puterea de a recunoaște mereu ce e place și ce nu.

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Fără nicio ezitare, bruneta a recunoscut că motivul pentru care a divorțat a fost lipsa iubirii și a stabilității de care avea nevoie. Mai mult, în momentul în care a plecat, Frankie a explicat că a renunțat la tot și nu a luat absolut nimic cu ea.

Ce studii are

Pentru cei care erau curioși să afle ce studii are Frankie, ispita de la Insula Iubirii a lămurit și acest aspect. Bruneta a studiat la New York timp de doi ani, acolo unde a învățat totul despre design de interior.

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