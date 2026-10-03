Frankie de la Insula Iubirii, așa cum puțini au văzut-o. Imagini rare cu ispita și fiicele ei. Ce a dezvăluit despre rolul de mamă

Frankie a devenit cunoscută publicului larg după apariția sa la Insula Iubirii, însă ispita are și o latură pe care puțini au avut ocazia să o vadă. Ispita este mamă și își petrece o mare parte din timp alături de fiicele ei.

Pe contul său de Instagram, Frankie a publicat mai multe imagini în care apare alături de cele două fiice ale sale. Atunci când nu are proiecte, ispita își petrece cea mai mare parte a timpului alături de copii.

Fotografiile publicate pe rețelele de socializare surprind momente simple din viața de familie și arată o latură mai puțin cunoscută a lui Frankie, departe de camerele de filmat și de imaginea de la Insula Iubirii.

Frankie de la Insula Iubirii, așa cum puțini au văzut-o. Imagini rare cu ispita și fiicele ei

Frankie a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea la Insula Iubirii, însă în afara emisiunii are o viață de familie pe care preferă să o țină departe de lumina reflectoarelor. Ispita este mamă a două fetițe, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare surprind legătura specială pe care o are cu ele.

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Pe contul personal de Instagram, Frankie a publicat de-a lungul timpului mai multe fotografii alături de micuțele ei. Fotografiile sunt dovada clară că ele merg împreună în vacanțe, la plimbări sau fac diferite activități. Ispita chiar pune preț pe timpul petrecut alături de copii și pe amintirile pe care le creează împreună.

Pentru Frankie, timpul petrecut alături de cele două fete pare să fie unul important. Chiar dacă este implicată în diferite proiecte, atunci când are ocazia și puțin timp liber, ispita își îndreaptă atenția către cele mai importante persoane din viața ei.

Chiar dacă publică din când în când imagini cu fiicele sale, Frankie nu oferă foarte multe detalii despre viața personală. Până în prezent, ispita nu a dezvăluit cine este tatăl copiilor și preferă să păstreze anumite aspecte ale familiei doar pentru ea.

Ce a declarat ispita Frankie despre participarea la Insula Iubirii

Frankie a vorbit deschis despre experiența de la Insula Iubirii și despre ce își dorește să descopere în această perioadă. Pentru ispita din acest sezon, participarea la emisiune este și o ocazie de a se redescoperi și de a fi mai sinceră cu ea însăși.

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Ispita a vorbit și despre ceea ce așteaptă de la acest sezon. Frankie consideră că participanții trebuie să fie deschiși și să se lase testați, deoarece acesta este, în cele din urmă, scopul experienței.

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