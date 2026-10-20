Ies scântei la Insula Iubirii între Ian și Andreea Homescu. Gestul ispitei pe care Ian l-a observat imediat

Ian și Andreea Homescu au avut parte de un date reușit. Iată ce s-a întâmplat între cei doi după ce s-au întors în vila din Thailanda.

Ian a intrat de curând în vila băieților din Thailanda. Acesta participă la Insula Iubirii X alături de iubita sa, Mira.

Cei doi concurenți au făcut deja alegerile pentru date. Ian a ales-o pe Andreea Homescu, iar Mira pe Iulian.

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Andreea Homescu și-a luat ”prada” în vizor. Ce a recunoscut Ian

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După prima întâlnire, care a avut loc în club, Ian și Andreea s-au relaxat sub cerul liber, pe patul cu baldachin de pe terasa vilei. Tânăra s-a făcut comodă, eliberându-se din strânsoarea pantofilor cu toc, dar și a sutienului.

„Ce moment ai așteptat toată seara?” a întrebat-o Ian.

„Să mă descalț. Și să am un pic de liniște”, a recunoscut ea.

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Gestul Andreei de a-și da jos lengeria chiar acolo, în fața lui Ian, nu a scăpat neobservat de concurent. Acesta a declarat că nu o consideră deloc timidă:

„Nu mi se pare o fire timidă. Este o femeie cu o senzualitate aparte. Simt că are acel flirt, mai ales din priviri. O simt și în rolul ăsta de ispită.”

Partenerul Mirei a întrebat-o pe Andreea, când aceasta și-a pus capul pe umărul său, de ce simte să se apropie atât de mult de el:

„Nu pot să mă abțin”, a răspuns fata.

„Așa simți?” a dorit el să știe.

„DA”, a răspuns tânăra.

„Nu te cred”, a spus Ian.

„Dacă te deranjează eu pot să mă dau la o parte”, a spus Andreea.

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Ian a recunoscut că îi place atenția și îi face plăcere să se simtă un bărbat dorit: „Cred că mi-au lipsit lucrurile astea!”

Andreea mărturisește că a făcut gesturile respective dorind să îi vadă reacția lui Ian: „Să văd ce simte dacă mă apropi mai mult de el.”

Ea l-a îndemnat pe Ian să facă exact ceea ce simte, mărturisindu-i că ea chiar asta face prin apropierea de el.

„Chair îmi place stilul ei”, a recunoscut Ian, după mai multe discuții cu ispita.

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Cine este Andreea Homescu, ispita care l-a cucerit încă din prima clipă pe Ian

Andreea Homescu are 28 de ani, este în zodia vărsător, a fost asistentă medicală și a cochetat cu crearea de conținut, iar zâmbetul ei este unul molipsitor. Chiar la sosirea în Thailanda, aceasta a ținut să puncteze:

„Am fost foarte emoționată până acum. Pe lângă faptul că este fix sezonul 10, un sezon important, aniversar, am avut foarte mari emoții. Nu știm cum e, aveam gânduri de cum vor fi celelalte fete, mă gândesc la cum vor fi băieții. M-am relaxat mult când am ajuns”. Rămâne de văzut cum va trăi această experiență până la capăt, mai ales că acum se arată interesată de noul concurent intrat în vilă.

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Vineri, de la 20:30, show-ul fenomen continuă. În direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY puteți urmări ce se întâmplă pe insula din Thailanda.