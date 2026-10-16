Un nou cuplu a ajuns la Insula Iubirii, însă în spatele poveștii lor de dragoste se ascunde un episod care a lăsat urme adânci. Ce a recunoscut concurenta și de ce partenerul ei încă are îndoieli

Mira și Ian, noul cuplu de la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat între ei înainte de emisiune: „Nu m-a iertat” | Antena 1

După ce săptămâna trecută Armina și Marcel au părăsit competiția Insula Iubirii, un nou cuplu a venit să-și testeze relația. Cei doi concurenți s-au prezentat și au dezvăluit ce anume i-a împins să aleagă emisiunea pentru a-și pune la încercare povestea de dragoste.

Mira și Ian, noul cuplu de la Insula Iubirii

Ian este crupier într-o sală de poker și a fost sportiv de performanță la rugby timp de șapte ani. Mira și partenerul său sunt împreună de trei ani. Mira are 22 de ani, iar în trecut a lucrat într-un restaurant, dar și ca dealer de poker, însă a renunțat la această profesie.

În prezent, nu se ocupă cu nimic, doar partenerul său muncind momentan. Cei doi s-au cunoscut pe o rețea de socializare, Ian fiind cel care o căuta în mod repetat. Ian are 27 de ani și spune că a plăcut-o pe partenera sa încă de când a văzut-o.

Articolul continuă după reclamă

„A fost dragoste la prima vedere, din partea mea”, a spus Ian în timpul testimonialelor.

Mira a dezvăluit că se despărțise recent de fostul partener înainte ca Ian să o caute și să înceapă o nouă relație. Astfel, povestea lor de iubire a început destul de repede după ce concurenta încheiase o relație.

„Eu încercam doar să trec peste și căutam să ies cu cineva să uit”, a spus Mira.

Ce s-a întâmplat între ei înainte de emisiune: „Nu m-a iertat”

Cei doi concurenți au spus că își doresc să aibă mai multă siguranță în urma acestei experiențe. Mira a dezvăluit că ea a fost cea care a înșelat la începutul relației cu fostul său partener.

„Aveam două luni de relație și s-a început cu stângul, cum s-ar zice. Eu atunci făceam curse din România în Germania. Fostul ei o căuta, iar ei s-au văzut. S-a întâmplat odată când eu eram în cursă”, a spus Ian.

„S-a întors din cursă, cumva am lăsat să se vadă chestia asta pe mine. Adică eu i-am spus că s-au întâmplat niște lucruri între ei. S-a întâmplat mai mult decât să ne vedem”, a recunoscut concurenta.

În ciuda a ceea ce s-a întâmplat, Ian și-a iertat partenera, dorindu-și cu ea o relație serioasă și asumată.

„După trei ani, anul trecut, s-a mai întâmplat o chestie de genul. Tot fostul. Doar că atunci doar s-au văzut. Adică a putut să dovedească chestia asta”, a spus Ian.

Ian a declarat că în el s-a produs o ruptură pe care a tot ascuns-o. De altfel, Mira a declarat că fostul a continuat să o caute.

„Au mai existat frustrări, reproșuri și da, am ajuns să fiu mai rece”, a spus Ian.

Mira spune că relația lor nu mai este ca la început și că, în prezent, nu s-ar mai întâmpla astfel de lucruri. Ian spune că a iertat-o, însă a declarat că a rămas cu teama că iubita sa ar putea să repete acest comportament.

Concurentul vrea să afle dacă relația sa este reală și își dorește să-și testeze partenera la Insula Iubirii.