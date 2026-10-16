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Mira a surprins pe toată lumea cu alegerea făcută la Insula Iubirii. De ce nu l-a ales pe Jaguar pentru primul date

Mira a făcut prima alegere la Insula Iubirii, iar decizia ei a atras atenția încă din primele momente. Pe cine a ales și cum a reacționat Jaguarul.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 21:10 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 21:35
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Prezența Mirei în vila fetelor de la Insula Iubirii a atras imediat atenția ispitelor masculine. Nu doar Jaguarul a fost fermecat de frumusețea sa, ci și Iulian i-a observat magnetismul.

Pe cine a ales Mira pentru primul ei date

Ispita masculină a încercat să stea de vorbă cu noua concurentă, însă George Jaguarul a intervenit de câteva ori între ei.

Pusă în situația de a alege cu cine și-ar dori să meargă la întâlnire, Mira l-a ales chiar pe Iulian. Ispita s-a bucurat să vadă că se află pe placul noii concurente.

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„Chiar m-am bucurat că m-a ales. Nu pot să mint”, a spus Iulian.

Apariția Mirei a stârnit interesul băieților, iar primele interacțiuni din vilă au arătat că noua concurentă nu a trecut neobservată.

Dacă Jaguarul și-a făcut simțită prezența încă de la început și a încercat să intre în vorbă cu ea, nici Iulian nu a rămas indiferent. Acesta a căutat să o cunoască mai bine, însă discuțiile dintre cei doi au fost întrerupte de intervențiile lui George.

În cele din urmă, Mira a trebuit să decidă cu cine își dorește să petreacă timp în cadrul primei întâlniri. Alegerea ei a fost Iulian, spre bucuria ispitei masculine, care nu și-a ascuns entuziasmul.

Reacția acestuia a arătat că decizia noii concurente a fost una binevenită și că este curios să descopere ce se ascunde în spatele apariției sale.

Jaguarul, atent la noua concurentă

Deși Mira l-a ales pe Iulian pentru primul date, George Jaguarul a fost unul dintre cei care au remarcat-o încă de la sosire. Acesta a glumit pe seama apariției sale și nu a ezitat să-i transmită că i-a atras atenția.

Mai mult, intervențiile lui în discuțiile dintre Mira și Iulian au creat momente în care atenția s-a mutat de la conversația celor doi către reacțiile lui George.

Primele momente petrecute împreună ar putea dezvălui dacă între ea și ispita masculină există o atracție care merită explorată.

Mira a venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația

Mira a intrat în competiție alături de Ian, partenerul ei, cu care formează un cuplu de trei ani. Cei doi au decis să participe la Insula Iubirii pentru a vedea dacă relația lor poate rezista tentațiilor și pentru a afla cât de puternice sunt sentimentele care îi leagă.

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În cazul Mirei, primele interacțiuni cu ispitele ar putea aduce noi provocări. Alegerea lui Iulian pentru prima întâlnire marchează începutul experienței sale la Insula Iubirii.

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