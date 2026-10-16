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Jaguarul, reacție neașteptată când a văzut-o pe Mira la Insula Iubirii. Ce a spus în fața camerelor: „Am fost deja vânat de acasă”

Apariția noii concurente de la Insula Iubirii a provocat o reacție neașteptată din partea Jaguarului. Ce i-a spus Mira și ce detaliu l-a dat de gol.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 21:03 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 21:03
Jaguarul, reacție neașteptată când a văzut-o pe Mira la Insula Iubirii. Ce a spus în fața camerelor: „Am fost deja vânat de acasă” | Antena 1
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Concurenții au primit-o cu aplauze pe noua concurentă de la Insula Iubirii. Atât ispitele masculine, cât și concurentele au fost încântate să afle cine va intra în competiție în locul Arminei.

Cum a reacționat Jaguarul la vederea noii concurente de la Insula Iubirii

George Jaguarul a avut însă o reacție neașteptată. Acesta și-a amintit rapid de Ionela, concurenta din sezonul 9, iar apariția Mirei pare să-i fi trezit din nou interesul.

„Scufița Roșie a fost Ionela, Scufița Roșie e acum Mira. Ciao, păpușică, Jaguarul s-a trezit”, a spus George Jaguarul la testimoniale.

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Noua concurentă a atras imediat atenția celor prezenți, însă Jaguarul nu a ratat ocazia de a intra în vorbă cu ea. Întrebată dacă recunoaște pe cineva dintre ispitele masculine, Mira a dezvăluit că îl știe pe George. Reacția acestuia nu a întârziat să apară, iar glumele și replicile cu subînțeles au început încă din primele momente.

„Amore, nu-mi spune George, că mă topesc”, a declarat acesta.

George Jaguarul a fost vizibil încântat de apariția Mirei, iar comentariile sale au lăsat să se înțeleagă că noua concurentă i-a atras atenția încă de la prima vedere. Ținuta acesteia și felul în care s-a prezentat nu au trecut neobservate, iar ispita masculină a vorbit deschis despre reacția pe care a avut-o.

„Îmbrăcată în roșu, brunetă, it's hot. Am început să am simțurile pe care am crezut că le-am pierdut. Fiecare detaliu de pe corpul ei”, a spus George.

Jaguarul a intrat rapid în vorbă cu Mira

După primele replici, Jaguarul s-a apropiat de Mira și a continuat să glumească pe seama întâlnirii lor. Atitudinea lui a atras atenția, mai ales că ispita nu și-a ascuns deloc entuziasmul în fața noii concurente. George a făcut și o remarcă prin care a sugerat că Mira îl cucerise deja, chiar înainte ca cei doi să apuce să se cunoască mai bine.

„Eu am fost deja vânat de acasă de Mira”, a spus Jaguarul.

Apariția Mirei a schimbat imediat atmosfera, iar reacția lui George a fost una dintre cele mai comentate din momentul prezentării noii concurente.

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Intrarea Mirei în competiție ar putea aduce noi momente neașteptate, mai ales că relațiile dintre concurenți și ispite sunt puse la încercare în fiecare zi. Primele schimburi de replici au stârnit deja curiozitatea celor prezenți, iar evoluția interacțiunii dintre Mira și George este surpinzătoare pentru toți.

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