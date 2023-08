Insula Iubirii, 11 august 2023. Ce a făcut Romeo Vasiloni, cât timp Ema Oprișan se afla la bonfire. La ce gest a apelat concurenta

Romeo Vasiloni i-a pregătit Emei Oprișan o surpriză de proporții în episodul 16 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 11 august 2023. Concurenta a rămas impresionată de gestul spectaculos al ispitei masculine.

Romeo Vasiloni a profitat din plin de bonfire-ul fetelor în episodul 16 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 11 august 2023. Ispita masculină și-a dorit foarte mult să-i demonstreze Emei Oprișan că o place, fapt pentru care i-a pregătit o surpriză romantică.

În timp ce concurenta se afla la ceremonia focului, bărbatul a organizat o întâlnire romantică pe plajă. Mai mult, acesta a fost surprins uitându-se la pozele cu ei din telefonul pe care Radu Vâlcan l-a oferit pentru fotografii.

„Vrei să vii puțin cu mine să vorbim? Vreau să-ți arăt ceva”, i-a spus Romeo Vasiloni.

Ema Oprișan a acceptat propunerea ispitei masculine, însă a ținut să evidențieze că nu o să stea mult.

Cum a reacționat Ema Oprișan când a văzut surpriza pregătită de Romeo Vasiloni în episodul 16 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 1 august 2023

Surpriza lui Romeo Vasiloni a lăsat-o fără cuvinte pe concurentă. Aceasta a fost surprinsă de efortul pe care l-a depus bărbatul pentru a o impresiona. Se pare că ispita masculină a reușit să-i readucă zâmbetul pe buze cu întâlnirea romantică de pe plajă, după imaginile dureroase pe care le-a văzut tânăra la bonfire.

„Pe bune? Cine te-a ajutat să faci chestia asta?”, a întrebat ea.

Romeo Vasiloni i-a răspuns că producția l-a ajutat să organizeze surpriza, însă a fost doar ideea lui.

„Aveam în plan de mult să îi fac o astfel de surpriză Emei. A fost foarte plăcut surprinsă, nu mă așteptam. (...) Am simțit o conexiune foarte mare sufletească. Din nou Ema mi-a zis că ce să fac eu cu ea, de ce aș vrea o femeie ca ea. Am văzut-o sceptică, nu are încredere că o plac cu adevărat”, a dezvăluit ispita masculină.

Cei doi s-au așezat pe pătură și au ciocnit paharele cu vin, bucurându-se din plin de momentele frumoase și de experiența din Thailanda.

„Pentru începuturi noi, Romeo. Să fii fericit!”, a zis Ema Oprișan.

„Chestiile astea o să-mi rămână în minte mereu. Nu am făcut niciodată chestii din astea. Hai să te iau în brațe!”, a mai completat Romeo Vasiloni.

„Nu pentru că nu vreau să mă răzbun. Eu nu sunt Răzvan”, a fost răspunsul concurentei.

„Știu că îți e greu să te gândești la un posibil alt bărbat pentru că în mintea ta e el”, a mai dezvăluit ispita masculină.

„Nu mi-e greu să mă gândesc la un alt bărbat, îmi este greu să mă gândesc că ce se întâmplă e real și că m-am băgat singură în asta”, a mai adăugat Ema Oprișan.

