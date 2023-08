Insula Iubirii, 18 august 2023. Bogdan Stăruială a dezvăluit ce sentimente are pentru Bianca Giurcă. De ce a râs Radu Vâlcan

În ediția 17 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, ispitele masculine au mers la bonfire cu Radu Vâlcan și acesta a fost momentul în care Bogdan Stăruială a dezvăluit că s-a îndrăgostit de Bianca Giurcă. Camerele au surprins reacția avută de Alin Simoiu.

Ispitele masculine s-au întâlnit cu Radu Vâlcan la o ceremonie a focului și au avut ocazia să spună ce gândesc și ce simt cu adevărat. Bogdan Stăruială a recunoscut ce sentimente are pentru Bianca Giurcă, în ediția 17 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

Ispita Bogdan Stăruială a dezvăluit ce sentimente are pentru Bianca Giurcă, în ediția 17 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7

Surpriza a fost mare atunci când ispitele au aflat că vor participa la o ceremonie a focului. S-au întâlnit cu Radu Vâlcan și au așteptat cu sufletul la gură să descopere ce urmează să se întâmple.

„Bine ați venit la prima voastră ceremonie a focului în formulă completă. Acesta este un moment special, este un moment important și rar pentru Insula Iubirii, un moment în care aveți ocazia unică să dezvăluiți în fața focului tot ceea ce insula a dat, tot ceea ce a insula a dat, despre cuplurile care au venit aici să își testeze relațiile. În această seară un cuplu va fi eliminat de către voi. Este o decizie pe care voi o veți lua, dar e o decizie pe care voi o veți lua bazat pe ceea ce ați trăit în vilă”, a zis Radu Vâlcan.

Ahmad a fost primul care a început să își exprime cuvântul și a spus că nu știe de ce a venit Ana Maria Măriuță la emisiune, căci nu și-a asumat cu adevărat acest test, lucru confirmat și de Matei Negrescu.

„Parcă nu se poate nicicum cu ea, doar vrea să stea în pat, i se pare aiurea că își pierde din timp aici, se exclude din orice”, a fost de părere Dan Chiș.

„Eu am văzut o vulnerabilitate la cuplul Bianca și Marius. Am vorbit serios când am zis că m-am îndrăgostit de ea. Când mă uit la ea simt așa, o chimie, simt ca și când îi strălucește fața. I-am zis că îmi plac obrajii ei. Mi-a plăcut cel mai mult de ea încă din primul moment”, a fost confesiunea făcută de Bogdan Stăruială, care și-a exprimat sentimentele pentru concurenta de la Insula Iubirii sezonul 7.

„M-a amuzat cum faci din mâini”, a zis Radu Vâlcan, după ce a pufnit în râs.

Alin Moise a ascultat confesiunea ispitei cu multă atenție, apoi a dat detalii despre interacțiunea lui cu Bianca Giurcă, în ediția 17 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

