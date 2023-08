Insula Iubirii, 3 august 2023. Marius Moise, propunere neașteptată pentru Oana Monea. Ce gest a făcut Alin pentru Bianca Giurcă

În ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise a avut o propunere neașteptată pentru Oana Monea, după petrecerea din club. Bianca Giurcă a fost impresionată de gestul făcut de Alin Simoiu.

Marius Moise, propunere neașteptată pentru Oana Monea, după noaptea petrecută în club, la Phuket. Bianca Giurcă, surprinsă de gestul făcut de Alin Simoiu, la Insula Iubirii sezonul 7

Concurenții au ajuns în Phuket și au fost fascinați de agitația din oraș și de viața de noapte extrem de activă. Atât fetele cât și băieții au mers alături de ispite în club și au părut că se distrează de minune, în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Atmosfera a fost una incendiară și toată lumea a profitat de acest date ce a arătat cât de animată este viața de noapte în Phuket.

La un moment dat, ispita Alin Simoiu a avut un gest neașteptat: a cumpărat un trandafir roșu pe care i l-a oferit, spunând că floarea e pentru ea, ca să își ceară scuze față de atitudinea pe care a avut-o față de el în club.

„E pentru prima oară când ofer o floare unei femei. Și să ții minte asta! N-am făcut-o niciodată”, a zis Alin Simoiu concurentei de la Insula Iubirii sezonul 7.

„Pot să te iau în brațe?”, a zis Bianca Giurcă, oferindu-i acestuia o îmbrățișare.

„Te rog să păstrezi trandafirul pentru că înseamnă mult, dacă nu am mai oferit până acum, niciodată. Știu că nu-ți pasă, doar îți zic”, i-a zis Alin.

Între timp, petrecerea din club s-a încheiat pentru băieți. Răzvan i-a oferit Dariei un trandafir, gest apreciat de ispită.

Marius Moise a oferit detalii la testimonial și a povestit ce s-a întâmplat în club între el și Roxana Rapailă.

„Chiar nu-mi aduc aminte de nimic din ceea ce am făcut. Am băut și încerc să nu-mi mai aduc aminte de nimic din ceee ce am făcut în seara aia”, a spus tânărul reporterului, în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

„Am ajuns acasă și mi-a zis că mă așteaptă în jumătate de oră la el în cameră”, a dezvăluit Oana Monea, despre propunerea neașteptată primită din partea lui Marius Moise, după petrecerea din club.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

