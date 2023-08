Insula Iubirii, 4 august 2023. Bianca Giurcă, confesiuni fără precedent despre Marius Moise. Ce a recunoscut cu lacrimi în ochi

Bianca Giurcă a făcut confesiuni fără precedent despre Marius Moise la bonfire-ul din ediția 14 a sezonului 7 Insula Iubirii de pe 4 august 2023. Concurenta a dat cărțile pe față cu lacrimi în ochi.

Ediția 14 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 4 august 2023 a venit cu o veste neplăcută pentru Bianca Giurcă. Tânăra a fost invitată la bonfire de Radu Vâlcan pentru a vedea mai multe imagini cu partenerul său.

Concurenta a pășit cu o mulțime de gânduri despre Marius Moise și cu emoții la ceremonia focului. Mai mult, aceasta a oferit și o explicație în ceea ce privește apropierea ei de ispita Alin Simoiu.

„E foarte adevărat că petrec mai mult timp cu el. Cu el mă simt mai bine, dar asta nu înseamnă că vreau să mă mărit cu el. Îmi plac mai mult glumele lui. Mi se pare că am acționat atât de prost să spun ce cred... Alin nu recunoaște că mă place pentru că nu vreau eu să recunoască”, a spus ea în drum spre bonfire.

Odată ajuns în fața lui Radu Vâlcan, Bianca Giurcă a făcut confesiuni fără precedent despre Marius Moise: „Am prea multe întrebări în capul meu. (...) Pentru mine Marius nu înseamnă doar ce arată aici. Chiar dacă o să ne despărțim vreodată, eu n-am să-l atac. Cred că ar trebui să mă maturizez. El consideră că ar trebui să fiu mai responsabilă cu banii. El și-a dorit să îmi iau o mașină, eu nu mi-am dorit. Nu cred că-l interesează modul în care îmi cheltui banii, dar e vorba de responsabilitate. Sunt multe lucruri care îl deranjează la mine. El are concepția asta și eu accept.

Eu sunt conștientă că felul în care văd eu lucrurile nu-i corect. Eu am tras foarte mult de relația asta, dar am forțat să fim. Poate într-un fel am fost egoistă, m-am gândit la mine, să-mi fie mie bine. Înțeleg că e așa. Încearcă să vadă dacă mă iubește, ce simte și ce vrea. Eu nu sunt o victimă a lui, sunt o victimă a alegerilor mele. Cred că îmi doresc să merg acasă, cum am fost și până acum. Îmi doresc să nu mă simt vinovată cu lucrurile pe care le fac aici”

Cum a reacționat Bianca Giurcă în ediția 14 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 4 august 2023, după ce a văzut că Marius Moise s-a despărțit de ea

Bianca Giurcă a urmărit cu atenție imaginile în care Marius Moise anunță despărțirea de ea. Cu lacrimi în ochi, concurenta a dat cărțile pe față despre relația dintre ea și ispita Alin Simoiu: „Nu sunt îndrăgostită, nu din cauza lui îmi fac eu probleme că aș vrea să termin relația mea. Cred că el a pus punct pentru că eu mă îndoiesc de relația noastră”

„Sunt supărată că nu a așteptat”, a mai adăugat ea.

Radu Vâlcan a încercat să o încurajeze pe concurentă: „Fii puternică și bucură-te de tot ce îți oferă insula, ca să fii pe locul 1. Pentru tine, nu pentru Marius, doar pentru tine”.

„Nu îmi vine să cred! Nu cred! Zici că mi l-ai arătat pe Răzvan. Nu simt că s-a terminat, nu simt nici că o să continuăm. Se vede că nu am nicio reacție, nu înțeles. Nu îmi vine să cred că am venit până aici și am ajuns în situația asta”, a mai mărturisit Bianca Giurcă.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.