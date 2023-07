Insula Iubirii, sezonul 7. Ema Oprișan și Claudia Florescu au vorbit despre apropierile dintre Bianca Giurcă și Alin Simoiu

Ema Oprișan și Claudia Florescu au vorbit despre apropierile „periculoase” dintre Bianca Giurcă și ispita Alin Simoiu în episodul 11 din „Ce s-a întâmplat în casa fetelor”, emisiune exclusivă AntenaPLAY.

Apropierile dintre Bianca Giurcă și ispita Alin Simoiu au devenit tot mai evidente la vila fetelor. Claudia Florescu și Ema Oprișan au observat imediat atingerile și privirile „periculoase” dintre cei doi.

Deși se ascunde ce camerele de filmat, concurenta a fost surprinsă în timp ce ispita masculină îi fura un sărut pe sub prosop, în toiul nopții. Bărbatul a dezvăluit totul în cadrul unui testimonial.

Bianca Giurcă este destul de rezervată atunci când vede că este filmată. În ediția 12 din sezonul 7 Insula Iubirii, tânăra a decis să nu mai fie atât de discretă în ceea ce privește interacțiunea cu bărbatul alături de care a petrecut cea mai mare parte a timpului în Thailanda.

Așadar, concurenta nu a mai ținut cont de ceea ce o să spună iubitul său pe cealaltă insula și s-a jucat cu Alin Simoiu în piscină, fără ezitare. Gesturile lor au intrat rapid în atenția Emei Oprișan, care a observat imediat conexiunea dintre ei.

„Măcar se bucură cineva de insula asta!”, a spus ea.

Ce discuție au surprins camerele între Claudia Florescu și Ema Oprișan, după apropierile dintre Bianca Giurcă și Alin Simoiu de la Insula Iubirii

Ema Oprișan a ținut să-i povestească colegei sale despre timpul pe care Bianca Giurcă îl petrece în compania ispitei Alin Simoiu.

„S-au alergat prin casă, s-au aruncat în piscină amândoi, s-au luat în brațe, s-au alergat peste tot”, a spus fosta parteneră a lui Răzvan Kovacs.

„Pe bune?! Tu vorbești serios?”, a întrebat-o Claudia Florescu.

„Eu cred că începe să-l placă, mi se pare ciudat! El se comporta fix cum vrea ea. E foarte mișto ce se vede... Am zis că nu e posibil. De aseară am văzut niște chestii, de când am fost pe plajă. A pierdut Bogdan terenul”, a mai adăugat Ema Oprișan.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Și în acest sezon, AntenaPLAY îți aduce și mai multe momente ale celui mai dur test al relaţiei. Sezonul 7 Insula Iubirii este disponibil atât la TV joi și vineri de la 20:30, cât și pe AntenaPLAY. Mai mult, AntenaPLAY va avea două emisiuni exclusive unde fanii vor vedea imagini nedifuzate la TV. Este vorba despre categoriile AntenaPLAY Insula Iubirii PLUS și Insula Iubirii EXTRA.

În Insula Iubirii PLUS se pot vedea imagini din casa fetelor și imagini din casa băieților. Insula Iubirii PLUS îți aduce mai multe momente pe care concurenții le trăiesc alături de ispite.

În Insula Iubirii EXTRA sunt disponibile momentele integrale de la bonfire atât de la fete cât și de la băieți. Astfel, Insula Iubirii Extra îți arată integral dezvăluirile inedite ale concurenților în timpul ceremoniei focului la Insula Iubirii, alături de Radu Vâlcan, gazda show-ului.