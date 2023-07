Insula Iubirii, 6 iulie 2023. Flacăra ispitei s-a aprins, în premieră. Ce dezvăluiri cu lacrimi în ochi a făcut Claudia Florescu

Flacăra ispitei s-a aprins pentru prima oară în sezonul 7 Insula Iubirii, iar panica s-a dezlănțuit la vila fetelor. Tensiunile și nerăbdarea și-au făcut rapid apariția la bonfire-ul cu Radu Vâlcan.

În ediția 5 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 6 iulie 2023, concurentele au avut parte de o surpriză ce le-a dat mari emoții. Flacăra ispitei s-a aprins pentru prima oară la vila fetelor, fapt care a adus motive de îngrijorare.

Situația a început să devină mult mai tensionată la bonfire-ul cu Radu Vâlcan. Cu emoții și nerăbdare, concurentele au așteptat să afle cine a încălcat limitele pe cealaltă insulă. Toate s-au gândit cu teamă la partenerii lor.

„Mamă, nu cred! S-a aprins ăla”, a spus o ispită masculină.

„Poate nu-i nimic grav”, a mărturisit Cristina Rancov.

Ce drame au ieșit la iveală în ediția 5 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 6 iulie 2023, după ce flacăra ispitei s-a aprins. Ce confesiuni emoționante au făcut Ana Maria Măriuță și Claudia Florescu

Claudia Florescu a făcut dezvăluiri neașteptate despre trecutul ei. Cu lacrimi în ochi, concurenta a spus prin ce dramă a trecut, dar și care este motivul pentru care nu acceptă ca iubitul ei să fumeze.

„Eu am o problemă cu țigările din 2 motive. Tata a murit din cauza țigărilor, el nu s-a lăsat de ele nici pe patul de spital. Pe lângă faptul că sunt scârboase, mi-au luat persoana dragă de lângă mine. Cel de-al doilea motiv este pentru că noi ne-am îndepărtat din cauza lor”, a susținut Claudia Florescu.

„L-am pierdut pe tata acum 3 ani. Lucru care nu mi se pare normal este că din cauza lor noi nu ne mai sărutam. Sincer, pe mine nu mă mai încălzește cu nimic dacă renunță sau nu la ele. E problema lui dacă nu vom mai fi apropiați”, a mai adăugat iubita lui Bogdan Cîrlan.

Ana Maria Măriuță și-a „deschis” sufletul la bonfire, după imaginile văzute cu partenerul său. Concurenta a susținut cu vocea tremurândă că neîncrederea în sine vine copilărie.

„Până în seara aceasta nu mi-am imaginat viața fără el. Din seara asta, în momentul în care s-a aprins focul, am stat și mi-am făcut tot felul de filmulețe în cap. M-am gândit cum ar fi fără el.”, a mărturisit ea.

„Cred că totul pleacă de la mine, el nu mi-a dat niciodată un motiv. Toată chestia asta a plecat cumva din copilărie. Eu am o relație foarte bună cu părinții mei, sunt modelul meu în viață, însă nu am auzit din partea lor ”te iubesc” sau ”ai reușit!”. M-au crescut foarte frumos, sunt niște oameni extraordinari, însă nu au fost gesturi de genul între noi. De multe ori am vrut să le zic că-i iubesc, însă nu pot. Nu știu” a mai completat Ana Maria Măriuță.

