Maria Ilioiu este mireasă! Cea mai sexy ispită își descrie nunta visurilor: „N-o să fie cu mulți invitați”

S-a despărţit de iubit, dar. cu toate acestea acum a îmbrăcat rochia de mireasă. O ispită de la Insula Iubirii este pregătită de pasul cel mare.

„Dacă tot am avut nunta pregătită și am vrut să mă mărit, uite că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Am zis să vin să caut ceva care să-mi placă și bărbatul va veni și el.”

Cum arată nunta visurilor pentru ispita Maria?

„Nunta visurilor mele este pe plajă, cu o rochie din mătase. Nu trebuie să fie cu mulți invitați, dar să fie pe plajă”. Bărbatul perfect, în viziunea ispitei, nu trebuie să fie chiar perfect! „Să aibă defecte pe care le ador”.

Mai multe detalii, chiar de la cea mai sexy ispită de la „Insula Iubirii”, în materialul video de mai jos:

sursa: antenastars.ro

