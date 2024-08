Insula Iubirii sezon 8, 14 august 2024. Romeo Vasiloni a pregătit o surpriză pentru Cristina, dar ceva neașteptat s-a întâmplat

Romeo Vasiloni a pregătit o surpriză pentru Cristina, însă el a fost cel luat prin surprindere. Ce s-a întâmplat, în ediția din 14 august 2024 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8.

Știind cât de mult suferă după ce soțul ei s-a apropiat tot mai mult de ispita Diandra, Romeo Vasiloni a decis să o surprindă pe Cristina, concurenta de care îi place, cu un gest făcut la primele ore ale dimineții. Surpriza nu a mers așa cum sperase ispita, iar camerele de filmat au surprins totul, în ediția din 14 august 2024 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8.

Romeo Vasiloni a pregătit o surpriză pentru Cristina, dar ceva neașteptat s-a întâmplat, în ediția din 14 august 2024 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8

Romeo Vasiloni o place pe Cristina, însă nu a fost foarte direct în a-și exprima aprecierea față de concurentă. De dimineață, acesta a decis să îi pregătească o mică surpriză culinară, ca să îi dea o stare de bine.

„Am simțit că Cristina are nevoie de un sfat, de consolare, de o mică atenție. Am avut și emoții când am scris biletul, că nu știam cum o să reacționeze, cine știe?”, a spus el la testimonial.

„Cum să îi pun astea în cameră?”, l-a întrebat Romeo Vasiloni pe Marcel.

„O deschizi ușor și o lași lângă pat, cum fac eu”, a fost replica ispitei, care a zis despre colegul său de vilă că „omul m-a studiat”.

„Am vrut să fie un gest anonim! Nu cred așa ceva”, a fost reacția lui Romeo, atunci când a dat cu ochii de Cristina, care cobora scările.

„Am dormit prin vecini”, i-a zis ea.

„Uite...Nu cred că m-ai prins! Care erau șansele? Să coboare chiar atunci?! Deși suferă, totuși am văzut-o zâmbind”, a fost reacția lui Romeo, puțin descumpănit de faptul că nu a mai apucat să pună farfuria pe noptiera concurentei de la Insula Iubirii sezonul 8

„Toată lumea din casă încearcă să fie alături de mine, sunt foarte recunoscătoare”, a declarat la testimonial Cristina, care a citit inclusiv o poezie scrisă de Dariu ca s-o facă să se simtă mai bine.

