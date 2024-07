Insula Iubirii sezon 8, 28 iulie 2024. Bianca și Robert s-au revăzut după eliminare. Ce și-au spus la ceremonia specială a focului

Bianca și Robert participă la ceremonia focului specială. Pentru cei doi este ultima ceremonie, părăsind Insula Iubirii.

După doar șapte zile petrecute pe Insula Iubirii, sezonul 8, Bianca și Robert încheie testul. Aceștia pleacă de pe Insulă, după votul ispitelor masculine.

Insula Iubirii sezon 8, 28 iulie 2024. Bianca și Robert s-au revăzut după eliminare. Cum au reacționat la ceremonia specială a focului: „Mi-ai greșit cel mai mult în viața asta”

„Știam că va urma acest moment”, spune Bianca având lacrimi în ochi.

„V-am zis că ea este o femeie foarte răzbunătoare”, spune Robert. „Ar face orice să mă denigreze cât mai mult, să îmi facă cât mai mult rău atât sentimental, cât și imaginii mele.”

„Am simțit cum din spatele meu vine cel mai mare rău”, spune Bianca în timp ce Robert se apropie.

„Nu o mai recunoșteam, sincer”, spune Robert, după ce Radu îi ”prezintă”.

„Nu v-ați privit în ochi”, le spune Radu.

„Nu mi-aș mai dori să-l privesc niciodată în ochi pentru că mi-am dat seama în acest timp lângă ce om am trăit și pentru mine nu mai există”, spune Bianca.

„Clar pentru ultima dată”, spune Robert, când Radu Vâlcan ne atrage atenția că este posibil să stea unul lângă altul pentru ultima oară.

„Nu a fost o luptă pentru păstrarea relației”, susține Radu Vâlcan.

Ce și-au spus Bianca și Robert la ceremonia focului specială

„Din imaginile oferite de către tine la ceremonia focului, mi-am dat seama că Bianca este o persoană care indiferent cât de mult am ținut unul la altul, indiferent ce sentimente am avut, indiferent că am împărțit un pat, că am împărțit o masă, că am făcut-o să se simtă bine împreună cu mine, indiferent de toate chestiile ăstea, Bianca a acceptat ca eu pe Insula ei să primesc tot felul de jigniri (...) Ea nu a venit aici la emisiune să exprime nemulțumirea față de mine sau de asta ai venit?” spune Robert.

„O să te rog să te uiți în ochii mei pentru că sunt pregătită să fac asta”, îi răspunde Bianca. „Accepți să te uiți în ochii mei pentru ultima oară?”

„Mi-ai greșit cel mai mult în viața asta. Mi-ai luat de lângă mine ceea ce aveam mai drag”, îi spune Bianca lui Robert.

„Știu”, o întrerupe Robert. „Vreau să știu dacă este ceva nou.”

„Vreau să mă lași să-ți spun ceea ce gândesc pentru ultima oară, fără să mă mai întrerupi”, spune Bianca. „Eu aceste lucruri ți le-am spus și acasă și am vrut să le spun și oamenilor exact așa cum ești tu cu adevărat. Vreau ca tu să îți dai seama că ai o problemă, că suferi de dublă personalitate, să nu-ți mai bați joc de oamenii din jurul tău, să încerci să te vindeci, pentru că ai o problemă reală.”

„Mi-ai greșit cel mai mult în viața asta și-ți spun privindu-te-n ochi (...) Tu nu crezi în Dumnezeu, dar eu îți mai spun că tot ce mi-ai făcut vei simți la un moment dat, sub o altă formă”, mai adaugă Bianca.

„Îți mulțumesc foarte mult. Știu că ești o persoană răzbunătoare”, spune Robert.

„Nu sunt o persoană răzbunătoare. Sunt o persoană care ți-a dat tot ceea ce a avut mai bun, iar tu nu ai făcut decât să te hrănești cu ceea ce ți-am dat, de altfel și cu suferințele mele”, intervine Bianca. „Te-am iubit, iar tu ți-ai bătut joc. Te privesc în ochi și-ți spun că nu vei mai avea parte de o iubire ca a mea.”

„Ea a exprimat tot ceea ce a avut de exprimat destul de dur, destul de ireal”, susține Robert, care consideră că Bianca a dorit doar să-l pună pe el într-o lumină proastă.

„Nu mi-aș dori să fiu terorizat, pentru că eu am fost terorizat în relația asta”, adaugă Robert. „A recurs de multe ori la acte de violență. (...) Eu am încercat să aplanez situația.”

„Este fals și în acest moment cu absolut tot. Nici nu știu dacă merită să îl combat”, spune Bianca.

„Eu încă mai am un semn de la tine”, arată Robert pe mână.

„Cu siguranță toată viața își va aduce aminte de mine”, răspunde Bianca.

„Dar nu știi în ce fel”, spune Robert.

„Mi-ai demonstrat că nu mai meriți nici măcar o șansă”, îi spune tânăra.

„Cum ți-am demonstrat acest lucru?” întreabă el.

„Prin primele imagini. Nu aveam nevoie de nimic mai mult”, îi răspunde Bianca. „Consider că merit ceva mult mai bun decât tine.”

„Sunt sigur că o să găsești acea persoană”, îi spune Robert.

„Nu vreau să te mai văd niciodată”, îi spune Bianca.

„Sentimentul este asemănător”, răspunde Robert. „Nu-mi doresc să mai am niciun fel de contact cu tine.”

„Am preferat să ți le dau să vezi ce-ai însemnat pentru mine”, spune Bianca despre mesajele pe care i le-a scris lui Robert pe ciocolățele înainte de Insula Iubirii. „Le-am făcut cu o zi înainte să aflu ce mi-ai făcut.”

„Iubirea e altfel, asta nu e iubire”, susține Robert.

„M-a dezgustat”, spune Bianca despre gestul fostului iubit.

„Sunt fericit și împăcat cu tot ce s-a întâmplat între noi și cu tot ce o să se întâmple în viitor”, este de părere tânărul.

„Am creat o conexiune cu Larisa pentru că am simțit că ea vrea să fie tot timpul alături de mine”, se justifică Robert. „M-ai vândut pe nimic, pe 2 bani.”

„Ați venit pe Insula Iubirii ca un cuplu. Cum plecați, împreună sau separat?” îi întreabă Radu Vâlcan.

„Separat, în căutarea fericirii”, răspunde Robert.

„Separat. Și, să vin în completarea lui, în căutarea vindecării mele și în căutarea sufletului meu pereche, pentru că el nu este sufletul meu pereche”, răspunde Bianca. „În momentul acesta mă simt eliberată.”

