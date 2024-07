Ispita Radu a încercat să se apropie de Daiana, însă într-un mod care a supărat-o pe tânără. Cei doi jucau volei în apă. Iată ce a deranjat-o.

Daiana și Cristina s-au bucurat de câteva momente în piscină alături de ispitele masculine. Însă totul a luat o întorsătură neașteptată.

Insula Iubirii, sezon 8, 30 iulie 2024. Daiana i-a dat o palmă ispitei Radu după ce a atins-o pe sub apă: „Mi-a mutat falca”

„Am intrat și noi, băieții, cu mingea de volei să ne jucăm câteva pase”, susține Radu. „Am rămas la un moment dat numai eu cu Daiana să ne jucăm pase. La un moment dat am dat eu mingea puțin mai în spate și m-am băgat pe sub apă și m-am dus și am prins-o de gleznă.”

Tânăra s-a speriat, iar Radu a prins-o în brațe, moment în care aceasta îl lovește peste față: „Scuze!”

„Mi-a mutat falca”, susține ispita. „Ea a rămas așa puțin în stare de șoc.”

„De ce mă iei așa?” îl întreabă tânăra.

„A rămas suprinsă de reația lui”, povestește Marcel.

„El poate să zică orice, eu pot să zic orice. Zice că m-a prins de gleznă. Nu, nu m-a prins de gleznă”, declară Daiana. „Nu permit.”

„Dar, ce? Să-mi cer eu, dacă e vina ta?” îl întreabă Daiana pe Radu.

„Îi pare rău că te-am luat de picior!” spune Radu.

„Dar ca ce chestie m-ai luat de picior?” întreabă Daiana.

„Ea este foarte rigidă, se vede”, spune Alin. „Iar el este prietenos, maleabil.”

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 8 Insula Iubirii, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Pornind de la premisa#cineiubeştenulasă, Insula Iubirii scoate la iveală noi adevăruri dramatice şi invită cuplurile curajoase să trăiască experienţa vieţii lor, în cadrul reality show-ului care a schimbat destinele multor perechi de îndrăgostiţi.

Curajul de a fi ei, așa cum sunt, în fața întregii țări. Sunt sigur că, priviți în profunzime, ei și poveștile lor, vor fi inspirație pentru toți cei care îi vor urmări. Omenii nu trebuie judecați, ci înțeleși. Prin înțelegere, suntem mai buni!”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare cele cinci cupluri în faţa a milioane de telespectatori. „Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor încerca să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.

Partenerii au la dispoziţie exact 21 de zile în care să se supună pe ei înşişi şi, mai ales, partenerii, celor mai intense tentaţii, pentru a afla adevărul în căutarea căruia au pornit curajoşi la drum.

Ce concluzii vor trage noii concurenţi după experienţa de 21 de zile departe unul de celălalt, dar aproape de ispite #deneoprit, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, începând din 15 iulie, în fiecare luni, marţi şi miercuri, la Antena 1.

De asemenea, imagini nedifuzate pot fi urmărite săptămânal în Insula Iubirii Plus și Insula Iubirii Extra, numai în AntenaPLAY.