Insula Iubirii, sezon 8, 30 iulie 2024. Iustina, mesaj cu subînțeles de la Teo. Maria, sinceră cu Simona: „Dacă aici face așa...”

Maria face dezvăluiri dureroase despre Dani, iar Iustina primește un mesaj inedit de la Teo.

„Asta e melodia lui. Uită-te la el”, îi spune Iustina lui Marcel, după ce pune o melodie special pentru Teo. „Mi-a dedicat-o mie.”

Acest gest vine după ce Teo i-a lăsat un mesaj scurt, care a făcut-o un pic confuză.

Insula Iubirii, sezon 8, 30 iulie 2024. Teo i-a scris un mesaj pe telefon Iustinei. Ce a făcut-o să zâmbească pe tânără

„Hai, Teo. Teo, pentru tine am pus asta!” îl invită Iustina la dans.

„Melodia asta rămâne istorie”, spune Teo, în timp ce Iustina fredonează versurile.

„Eu am văzut că el se tot uita după mine”, explică Iustina. „Am văzut că scria ceva pe telefon și am zis: <<Sigur îmi scrie mie ceva.>>”

„Mai fă-mi și mie două poze, dar cum mi le-ai făcut pe alea mai devreme”, îi spune Teo, întinzându-i telefonul.

„Ești frumoasă atunci când zâmbești”, era mesajul scris de ispită, însoțit de o inimioară.

Insula Iubirii, sezon 8, 30 iulie 2024. Maria se deschide în fața fetelor din vilă: „Dacă aici face așa...”

Maria vorbește cu Simona despre relația cu Dani. Simona este surprinsă că cei doi sunt împreună de cinci ani.

„Dar pe mine m-a dezamăit tare mult”, continuă Maria. „Face foarte multe capturi la telefon. (...) Am văzut și ce am vrut și ce n-am vrut. O săptămână am avut tăria să mă prefac că nu știu nimic. Nu mă întreba cum am reușit.”

Aceasta mărturisește că într-un moment de tensiune i-a reproșat totul, iar Dani a rămas mască.

„Tot timpul el îmi zicea că motivul e că eu nu-i ofer siguranță și dacă e să ne despărțim să aibă variantă”, a completat ea.

Toate cele întâmplate până acum în emisiune o pun pe Maria pe gânduri.

„Dacă aici așa face ținând cont că-i filmat”, mai spune ea.

