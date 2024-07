EXCLUSIV | Motivele reale pentru care Diandra nu știe dacă va continua idila cu Andrei după emisiune. Ispita a recunoscut totul: „Mă simt sufocată, simt că suntem deja super lipiți”. Urmărește integral episodul de Insula Iubirii Plus în AntenaPLAY!

Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Diandra nu știe dacă își dorește să continue idila cu Andrei după emisiune: „Mă simt sufocată” | Antena 1

Deși Diandra îi dă dovezi de afecțiune lui Andrei, ispita recunoaște că se simte sufocată și că are nevoie de puțin timp pe care să îl petreacă doar cu ea pentru a-și pune gândurile în ordine.

Andrei nu se aștepta la o astfel de situație, însă nu reacționează în niciun fel, ci doar o aprobă încet, îmbrățișând-o.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Robert a făcut un gest demn de o relație după ce Lala a început să plângă din cauza eliminării lui

Iată ce i-a recunoscut ispita atât lui Andrei, cât și celorlalte fete!

Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Diandra se simte sufocată de ceea ce se întâmplă cu Andrei

Cei doi au petrecut puțin timp împreună afară, iar Diandra a ținut să îi recunoască lui Andrei că are nevoie de puțin timp și spațiu.

Diandra: Astăzi mi-am propus să îmi iau niște timp cu mine, n-am făcut asta până acum și nu știu dacă e o idee bună, dar îmi trebuie.

Andrei: Toate sunt idei bune.

Diandra: Da? Nu?

Andrei: Da. Nu este nicio idee rea. Tu ia-ți timpul tău, și eu îl iau pe al tău. Iubirea mea îndrăgostită. Iubesc zâmbetul tău, ești atât de frumoasă”

Dialogul dintre cei doi a fost completat de săruturi și îmbrățișări, dar și de declarații în limba italiană și cehă pe care Andrei i le făcea Diandrei cu scopul de a o învăța.

Cu toate acestea, ispita a păstrata liniștea, având o atitudine care îl debusola puțin pe Andrei.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Dani recunoaște că Mădălina „se joacă cu mintea lui”. Cei doi au rămas pe plajă până la răsărit

După ce Diandra s-a retras, aceasta i-a recunoscut colegei de cameră că se simte sufocată de ceea ce se întâmplă cu Andrei.

„Pentru că am zis că simt că deja începe să se lipească prea tare treaba și mă simt sufocată. Deci mă simt sufocată. Și cunoscându-mă pe mine, cumva... Îmi place de el ca și bărbat, îmi face plăcere să stau în prezența lui, că altfel n-aș putea să stau atât lângă el.

Deci îmi place, suntem compatibili, dar este un bărbat căsătorit și am avut discuția asta și aseară cu el când am fost acolo noi și i-am zis << ce îmi creează mie gânduri și chestii în primă fază: în primul rând ești căsătorit, primul lucru pe care am zis că eu nu l-aș face dacă vine în emisiune să mă culc cu un bărbat căsătorit >>.

El acum încearcă să mă convingă de chestii, că el nu o să mai fie în peisaj după ce se termină emisiunea, bun atunci nu ne grăbim, nu e nicio grabă, putem să continuăm să discutăm și după emisiune, eu sunt la Cluj, tu ești la București, eu am businessul meu acolo. Adică nici n-are sens să vorbim despre viitor că nu suntem acolo. Deci, bucură-te de moment, trăiește prezentul. Nu mă îndrăgostesc așa ușor. E un bărbat cu care chiar îmi place să stau, îmi face plăcere, rezonez pe multe planuri, mă atrage și fizic, dar exact ce am zis și azi:

Nu știu dacă eu o să-mi mai doresc să continui după emisiune. Facem parte din două lumi aproape total paralele, adică eu nu am de gând să mă mut de la Cluj, nu știu cum vede el toată treaba asta. Poate să schimbe direcția lucrurilor, nu zic că nu, că depinde de el ca și bărbat, dar momentan oricum simt că suntem deja super lipiți.

Astăzi i-am zis că ar fi timpul să îmi iau un pic de timp cu mine că nu mi l-am luat de când am venit în emisiune și simt nevoia să fac treaba asta.” a declarat ispita foarte sigură pe ea.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Robert consideră că relația cu Bianca „deja e gata, s-a terminat”. Lala și Anamaria l-au consolat