Insula Iubirii, sezon 8, 5 august 2024. Ce a urmat după ce ispita Anamaria a ajuns în patul lui Claudiu. Simonei i s-a făcut rău

Simonei i s-a făcut rău și a cerut o pauză, după ce a vizionat materialul în care ispita Anamaria ajunge în patul lui Claudiu. Iată ce decizie a luat concurenta pe urmă!

La primul ei bonfire, Simona a avut parte de imagini care au lăsat-o fără cuvinte. Cu toate că nu a acceptat pozitivă acest test, fiind conștientă că partenerul ei nu este perfect, așa cum o spune chiar ea, Simona a decis să nu îl mai ierte și de această dată pe Claudiu și să îi dea o lecție.

Insula Iubirii, sezon 8, 5 august 2024. Ce decizie a luat Simona, după ce ispita Anamaria a ajuns în patul lui Claudiu

Simona a fost extrem de afectată când a văzut materialul cu Claudiu. După ce partenerul ei a stat în piscină cu ispita Florentina, care nu avea sutien, a urmat o scenă și mai de impact pentru concurentă. Mai precis, ispita Anamaria a ajuns în patul lui Claudiu.

„Un pliculeț cu zahăr, vă rog”, a cerut Simona, iar, după ce și-a mai revenit, și-a spus ferm decizia.

„Din punctul meu de vedere, Claudiu a picat testul, dar nu vreau să îi transmit că m-am despărțit de el, pentru că vreau în continuare să trăiască cu ideea că eu îl voi ierta până la sfârșit”

Întrebată de Radu Vâlcan, la bonfire, ce anume o face să declare că iubitul ei a picat testul, Simona a răspuns că absolut tot ce a văzut în materialul prezentat.

„Absolut tot ce am văzut în acest material. Nu a fost un lucru care să nu mă deranjeze, chiar dacă eu am impus sărut. El asta și căuta aici, în ultima parte, să fie sărutat, dar să ia ea inițiativa, nu el. Mă bucur că am venit cu instinctul ăsta de acasă și că nu am venit pozitivă și să spun că e bărbatul perfect și că nu o să îmi greșească. Posibil să plece și cu ea, chiar îi mulțumesc foarte frumos că mi-a arătat cu cine stau și cu cine am fost într-o relație. Nu am nimic cu ispita, chiar îmi doresc să își facă rolul în continuare. Nu mă mai interesează oricum, doar că nu vreau să îi transmit că sunt o femeie liberă, pentru că vreau să văd cât de mult poate să decadă el ca om”, a răspuns Simona.

