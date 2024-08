Ce semnificație tristă au tatuajele lui Marcel. Ispita de la Insula Iubirii are o întreagă istorie ascunsă în spatele lor

„Maluma baby” ascunde o întreagă poveste în spatele tatuajelor. Ce semnificație tristă au și de ce a ales să le facă: „Așa a fost să fie...”

Ispita Marcel, una dintre cele mai controversate apariții de la Insula Iubirii sezonul 8, are o poveste de viață foarte tristă, la care nu mulți se așteptau.

Deși inițial a fost perceput ca un „băiat rău” plin de tatuaje și tupeu, Marcel a dat dovadă chiar de contrariul acestor aparențe cu ajutorul interacțiunilor pe care le are în special cu Maria.

Iată ce poveste tristă stă în spatele tatuajelor lui Marcel aka „Maluma Baby”!

Semnificația tatuajelor lui Marcel, ispita masculină de la Insula Iubirii sezonul 8

Ispita masculină are acum 31 de ani, iar jumătate din viață și-a petrecut-o departe de casă din cauza situației dramatice pe care a avut-o în familie.

Potrivit spuselor lui, acesta a plecat de acasă destul de devreme, mai exact de la vârsta de 15 ani după ce părinții lui au decis să pună capăt mariajului. Marcel a fost nevoit să se descurce pe cont propriu, iar acest lucru l-a făcut să fie bărbatul puternic din ziua de astăzi.

„Maluma”, așa cum îi place să fie alintat, i-a povestit Mariei despre drama vieții sale, dar și despre semnificația tatuajelor care au o legătură extrem de puternică cu familia sa.

„Eu sunt plecat de acasă de la vârsta de 15 ani. Ai mei lucrau ca și gardieni publici amândoi și după aceea nu le-a mai convenit salariul, nu mai era suficient și după aceea, a plecat mama mea, după aceea și tatăl meu și pe parcurs s-au despărțit.

Așa a fost să fie... De la vârsta de 15 ani am rămas singur. Eu am o istorie (n.r. aratându-i tatuajele). Este sora mea, nepoata mea, mama și numele tatălui meu. Am și un soldat pentru că am lucrat cinci ani în armată și mi-am făcut tatuajele astea ca să fiu aproape de familie pentru că mereu eram departe”, i-a mărturisit ispita Marcel concurentei.

Faptul că Marcel și-a tatuat chipul celor mai importanți oameni din viața lui simbolizează atașamentul puternic pe care îl are față de ei, dând dovadă de loialitate, sprijin și multă afecțiune.

Tatuajele cu membri familiei îi pot aminti de momente speciale sau dificile prin care au trecut împreună, pe care cu siguranță „Maluma” nu le va uita niciodată.

Chipurile tatuate pe pielea sa pot fi interpretate și ca adevărate talismane norocoase, care îi pot oferi sentimentul de protecție și de confort, simțind că persoanele respective îi sunt mereu alături.

