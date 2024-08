Insula Iubirii sezon 8, 7 august 2024. Cum a reacționat Dani după ce a văzut imagini cu Maria la bonfire: „Nu mai am iubită”

Dani de la Insula Iubirii sezonul 8 a vizionat noi imagini cu iubita sa și a avut o reacție surprinzătoare când a auzit-o pe Maria că se simte blocată în relația cu el. Iată care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut când s-a întors în vilă!

Dani a ascultat surprins ce are de zis Maria în materialul prezentat la bonfire. La un moment dat, el o surprinde pe iubita sa în timp ce aceasta declară că simte că el nu o iubește. Afirmația l-a făcut pe băiat să își iasă din fire și să își spună partea sa de „poveste”.

Insula Iubirii sezon 8, 7 august 2024. Reacția lui Dani după ce a văzut imagini cu Maria la bonfire

„Mi-a plăcut tot! Mi-a plăcut că a spus că nu simte că o iubesc. Eu am venit dintr-o lume, înainte să fiu cu ea, mai nebună. Foarte multă distracție, petreceri, clubăreală, ieșiri cu fete, cu prieteni. M-am limitat doar la ea, de când am fost cu ea. În ultimii trei ani, a fost o perioadă în care eu am simțit că m-am închis între patru pereți. Dacă ea îmi spune mie că nu am iubit-o și nu i-am demonstrat iubirea mea... Eu cred că nimeni nu ar fi stat trei ani cu bunicii ei, să le dea de mâncare în gură și să stea în casă, fără să se distreze. Și cu asta cred că am zis tot”, a precizat Dani.

După ce Maria a mai declarat că simte că el nu este bărbatul care ar mai putea să o facă fericită și că nu vrea să rămână blocată în această relație, Dani a replicat că este decizia ei și că poate și el simte același lucru.

„Aici îmi confirm că poate că nu m-a meritat și aici îmi mai confirm un lucru. Poate că ea nu a avut atât de mulți băieți la viața ei să poată facă niște diferențe. Dar eu zic că va veni momentul când îmi va simți lipsa și va știi ce a pierdut. Și a pierdut pe mâna ei, pentru că ea a fost prima care a pus punct. Aveam și eu anumite dubii în cap, dar nu voiam să le cred. Îi mulțumesc”, a mai adăugat iubitul Mariei la bonfire.

Insula Iubirii sezon 8, 7 august 2024. Ce i-a spus Dani ispitei Mădălina când s-a întors de la bonfire

Întors în vilă, Dani a mers glonț la o ispită și i-a spus că „nu mai are iubită”.

„S-a despărțit de mine. Că ea a simțit că nu o mai iubesc... Când stăteam cu bunicii și le dădeam de mâncare n-a simțit și am făcut asta nu că mi-a zis ea, ci că asta am simțit eu, ca să fiu lângă ea. Ea a zis că a văzut că nu știu ce am făcut eu și de asta a dus la despărțire... Dar dacă e să o luăm logic... Tu ai intrat îmbrățișată în mare cu ăla... Eu n-am făcut nimic de genul. Și ea e foarte sigură că vreau să ne împăcăm. Dar de unde știi tu că eu mai vreau să mă împac cu tine?”, s-a confesat el unei ispite, pe canapea.

„Am rămas singur, pe jumătate, că doar ea s-a despărțit de mine, nu și eu de ea”, a mai adăugat iubitul Mariei la testimoniale.

După ce și-a făcut apariția și ispita Mădălina, Dani i-a adresat o întrebare cât se poate de directă. Răspunsul fetei nu a întârziat să apară: „Eu nu am simțit nimic”.

„Dacă voiam să mă răzbun, cred că o făceam de la primul bonfire. Puteam să profit de Mădă, că mă place un pic, și să vin direct să o iau de păr și să o sărut sau alte chestii, dar nu”, a mai transmis Dani la testimoniale, arătându-se extrem de surprins de decizia partenerei sale, de a rupe relația.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

