Insula Iubirii sezonul 6. Alex și Teodora s-au revăzut, însă lucrurile nu au mers precum se aștepta concurentul: „Ce emoții am”

„Tu și Teodora ați venit pe Insula Iubirii căsătoriți, sunteți primii căsătoriți care au venit”, spune Radu Vâlcan.

„Sunt fix ca în prima zi, liniștit, am încredere în noi, în ea, în mine și sunt emoționat, aștept să o văd. Tremură carnea pe mine. Mi-a lipsit foarte mult, fiecare experiență de aici m-a făcut să-mi fie și mai dor de ea, am simțit răutate îndreptată spre mine. Am fost sincer și am zis că nu e loc în inima mea pentru altcineva”, spune Alex. „Cum ai văzut-o pe Teo ultima dată?”, spune Radu Vâlcan. „Foarte speriată și încrezătoare. Îmi e teamă să găsesc o persoană schimbată”, spune Alex.

„Sunt foarte bine și mă bucut că am venit aici, mi-am dat seama de mult lucruri. Ce ai învățat de aici?”, spune Teodora.

„Să văd dincolo de imagini și au fost imagini surprizătoare, provocatoare, dar am urmărit intenția și nu am văzut-o din partea ta, dar a fost un filmuleț când erai cu Ali în pat, dar nu m-a deranjat că a fost o apropiere dintre un frate și o soră”, spune Alex.

„Să fiu singură. Vreau să ne despărțim. Nu trebuie să văd ceva ca s ne despărțim. Nu te-ai deschis nicio clipă acolo”, spune Teodora. „Ai zis că mă iubești când am venit aici”, spune Alex.

„Nu am zis că nu te mai iubesc”, spune Todora. „Imaginile pot fi înșelătoare”, o atenționează Alex.

„Am realizat că tot timpul împreună, noi nu am avut timp pentru noi, te-am pus doar pe tine pe primul loc. M-am gândit mult până am luat-o, m-am simțit atât de bine și liberă. Nu o fac pentru nimeni ci pentru mine”, spune Teodora.

„Scopul lor nu e să fie prieteni, ci să ajungă în patul lor, să pună la îndoială fericirea ta, să te îndoiești de partener”, spune Alex. „Contează cum mă simt eu”, spune Teodora.

