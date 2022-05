Insula Iubirii sezonul 6. Ce secrete au ieșit la iveală despre concurenți imediat după prima interacțiune cu ispitele emisiunii

Iată cum au reușit să se deschidă concurenții emisiunii la ispite și vice versa, din punct de vedere al vieților personale. Ce a spus Cerasela despre ea.

Ce secrete și-au dezvăluit ispitele și concurenții unii altora la Insula Iubirii sezonul 6

Teodora Marcu a dezvăluit în cadrul primei ediții a sezonului 6 din Insula Iubirii faptul că ea nu simte că este dependentă de soțul ei, Alex.

„Sunt conștientă că poate să mă atragă cineva de aici. Eu mi-am lăsat tot, nu mai fac nimic. Nu am nicio pasiune. Dacă sunt plecată cu el mereu, dacă am ales asta. Eu am renunțat la tot pentru el, la lucruri la care nu am crezut că o să renunț vreodată. Nu depind de el”, spune Teodora Marcu, soția lui Alex.

„Când sunt într-o relație nu-mi place să fiu atins, vă rog”, le roagă Alex Marcu pe ispitele feminine.

„Eu nu mă simt vedeta serii, chiar dacă am fost vedeta serii. Eu sunt geloasă, dar nu mi-a dat motiv, eu îl consider pe el mult mai bun decât mine și ca fizic. Am chestia asta să-l compar. Eu nu mă văd frumoasă, de asta sunt și aici”, spune Cerasela.

„Nu toată lumea știe care au fost adevăratele motive pentru care eu m-am despărțit de fosta mea soție. Cu toate astea ne-am împăcat și am continuat cu nunta stabilită și după 6 luni de zile de la data nunții am găsit un mesaj în telefonul ei, sfătuit fiind și din păcate am găsit ce e mai rău. Trebuia să se întâlnească cu o persoană a București”, spune ispita Bogdan Ionescu.

