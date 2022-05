Insula Iubirii sezonul 6. Cuplurile au ajuns pe insulă și Radu Vâlcan le întâmpină cu o veste de zile mari. Ce reguli noi există

Cele 5 cupluri de la Insula Iubirii sezonul 6 au ajuns pe insulă și au primit o întâmpinare de excepție din partea lui Radu Vâlcan, care le-a spus câteva lucruri despre ispitele noi ale emisiunii.

Cuplurile de la Insula Iubirii sezonul 6 au ajuns pe insulă și s-au prezentat. Ce l-a transmis Radu Vâlcan

Fiecare cuplu de la Insula Iubirii sezonul 6 s-a prezentat în fața camerelor și au avut câteva lucruri de spus despre relația lor.

„Emoțiile pe care le avem acum sunt foarte mari. La final vom fi împreună”, spune Bogdan Atinge. Iată ce a declarat partenera lui: „Mie îmi e frică ca Bogdan să nu se îndrăgostească. Nu sex, ci conexiunea”, spune Priscilla Celia Oghenovo

„Am avut emoții când am plecat de acasă și acum au dispărut. Intențiile sunt la noi. Eu am încredere în iubita mea”, spune Sebastian Dascălu. Iată ce a declarat partenera aestuia: „Profunzime sau prospețime. Am rămas cu o teamă de abadnon, după ce au murit părinții mei”, spune Cristina Nimereală.

„Cu siguranță sunt valențe în relația noastră. M-a deranjat când m-a înșelat, dar am recuperat. A existat și o cerere în căsătorie între noi doi”, spune Reimond Nagy. Declarațiile făcute de iubita lui: „Cea mai mare teamă de-a mea este ca el să se îndrăgostească pe insulă. De ce am simțit să îl înșel, adică să vorbesc cu altcineva, e că îl vedeam golănaș, șmecheraș”, spune Lavinia Pop.

„Mai este doar un pas și începem testul. Abia aștept, e un război în mine. Avem nevoie de acest test fiindcă nu am încredere în mine. Vreau sa am încredere și în el”, spune Cerasela Iacob. Iată ce a spus partenerul ei: „O iubesc îndeajuns de mult încât nimic nu mă poate ispită și nu pot să renunț la viitorul în care ne încredem”, spune Rareș Panțiru.

„Nu am venit aici să ne îndrăgostim că suntem deja foarte îndrăgostiți. Mai întâi e testul meu, apoi al nostru”, spune Alexandru Marcu. Declarațiile pe care Teodora le-a făcut: „Ne-am cunoscut când eu eram clasa a10a, eram cu diriginta și am cântat colinde, el era acolo și mi-a cerut Facebook-ul”, spune Teodora Marcu.

Radu Vâlcan le-a oferit primele detalii despre ispitele sezonului, iar șocul a fost mare. Concurenții nu se așteptau ca ispitele să vină în emisiune pentru a-și căuta parteneri de viață.

„Dragilor, bine ați venit în Thailanda, pe Insula Iubriii. Ați ajuns aici cu un scop clar, să aflați răspunsul sau răspunsurile. A sosit momentul să vă reamintesc că veți fi separați, nu veți putea comunica unul cu celălalt, dar vestea bună e că nu veți fi singuri. Alături de voi, cu voi, vor locui în toată această perioadă, ispite, femei și bărbați care-și caută iubirea. Voi o să decideți dacă veți pleca acasă împreună, singuri sau cu un alt partener”

