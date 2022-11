Insula Iubirii sezonul 6. Teodora și Alex își botează copilul. Ce spune fosta concurentă despre frumosul eveniment

Teodora și Alex au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii sezonul 6, iar de ceva timp în viețile lor a apărut primul lor copil. Iată ce a spus aceasta despre frumosul eveniment și despre relația pe care o are în prezent cu Alex.

Teodora și Alex de la Insula Iubirii, sezonul 6, își botează fiica. Când va avea loc evenimentul

Teodora și Alex se pregătesc intens pentru botezul copilului lor. Iată ce a transmis fosta concurentă despre acest aspect:

"Am un copil extrem de cuminte și nu am nicio problemă cu ea. Acum are trei luni. Botezul va fi chiar de Crăciun. Atunci o să fie toată lumea acasă, și nașii, avem trei perechi de nași. Eu și Alex ne înțelegem foarte bine. Încă suntem împreună. Ne înțelegem super bine. Ca tată este foarte implicat și mă ajută la toate. La botez avem peste 100 de invitați, o să-l facem în Poiana Brașov. Avem și tematică, va fi totul cu unicorni", a declarat, în exclusivitate, fosta concurentă de la Insula Iubirii, pentru spynews.ro .

Ce a mai precizat cu privire la botez:

"În mare parte am stabilit toate detaliile pentru botez. Eu cred că orice femeie când are un copil se schimbă. Ne-a responsabilizat foarte mult. Ne-am și certat, pentru că apar discuții de la copil. Era foarte mică și au apărut discuții, dar acum a crescut și am văzut că este totul bine și ne înțelegem foarte bine. În mare parte m-am descurcat singură, pentru că Alex a fost plecat la spectacole. Am o prietenă care mă mai ajută, a venit de câteva zile la mine, pentru că sunt foarte aglomerată cu botezul", a explicat Teodora Marcu, pentru aceeași sursă citată mai sus.

În finala Insula Iubirii sezonul 6, Teodora i-a cerut lui Alex, cel cu care avea o relație de 3 ani și era deja căsătorită, să se despartă pentru că a ales să se pună pe ea pe primul loc și să se descopere. Tocmai de aceea, ea a explicat că vrea să fie singură și a reușit să învețe cât de important este ca ea să fie bine datorită oamenilor cu care a interacționat pe insulă.

De cealaltă parte, Alex, soțul Teodorei, nu a fost mulțumit de decizia luată de soția sa, spunând că o iubește foarte mult și că o va iubi mereu indiferent de ceea ce face. Teodora părea extrem de hotărâtă și la discuția cu Alex de după bonfire când cei doi au vorbit față în față despre un viitor în care vor fi separați.