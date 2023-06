Insula iubirii sezonul 7. Mihai Grosu a participat la castingul emisiunii, în rolul de ispită. Ce spunea concurentul Mireasa

Mihai Grosu, actualul concurent de la Mireasa și logodnicul lui Hatice, din emisiune, a participat la castingul de la Insula Iubirii sezonul 7. Acesta a vorbit deschis despre relaizările sale.

Mihai Grosu a participat la castingul emisiunii, în rolul de ispită. Ce spunea concurentul Mireasa | Antena 1

Logodnicul lui Hatice de la Mireasa, Mihai Grosu, și-a dorit să participe în emisiunea Insula Iubirii sezonul 7, în rolul de ispită. Acesta a vorbit deschis despre viața lui și despre realizările pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Mihai Grosu de la Mireasa a dat casting pentru rolul de ispită la Insula iubirii sezonul 7. Ce dezvăluiri a făcut logodnicul lui Hatice

Mihai și-a dorit să meargă în Thailanda, în rolul de ispită pentru noul sezonul de la Insula Iubirii și a mers la casting pentru a-și spune povestea de viață și realizările sale în domeniul sportului.

Mulți nu știu faptul că el este campion național, campion balcanic la Badminton. Concurentul de la Mireasa a făcut parte și din lotul național timp de 11 ani, iar în acest timp el a mai cochetat și cu fotbalul și cu basket-ul, însă marea lui pasiune este badmintonul, sport la care a rămas timp de 17 ani.

Deși părea că nu cunoștea multe răspunsuri cu privire la viața lui și la ceea ce își dorea, în emisiunea Mireasa pare să-și fi găsit jumătatea alături de Hatice, pe care a cerut-o de curând de soție. Bărbatul i-a cerut mâna iubitei sale, la mare, după ce au sărit împreună cu parașuta.

„Uneori mă întreb cine sunt și ce îmi place. Am multe întrebări și cam puține răspunsuri. Încă mă întreb cum sunt eu, ce-mi doresc, ce aș vrea să fac. Am câteva răspunsuri, dar las timpul să treacă să vedem ce o să se întâmple. Fac sport de 17 ani. Badminton.

Sunt campion național, campion balcanic. Am fost component la lotului național timp de 11 ani. Am făcut și fotbal în același timp și basket. Am rămas la badminton, nu știu de ce, nu mă întreba. Dar uite că a fost bine!”, au fost declarațiile lui Mihai Grosu de la Mireasa, în castingul de ispită pentru Insula Iubirii sezonul 7.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Noul sezon Insula Iubirii are premiera pe 22 și 23 iunie și va fi difuzat în fiecare joi și vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și Antena PLAY. Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaptelea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

