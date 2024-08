Insula Iubirii, sezonul 8. Ispita Eric a dat cărțile pe față! Ce s-a întâmplat între el și Cristina după ce s-au întors în țară

Ispita Eric a recunoscut că s-a mai întâlnit cu Cristina după ce s-au întors în țară de la Insula Iubirii, sezonul 8. Tânărul a mers chiar și la ea acasă. Ce s-a întâmplat între ei, de fapt.

Ispita Eric de la Insula Iubirii sezonul 8 a făcut un live pe TikTok și a dezvăluit încă de la început că e hotărât să dea cărțile pe față. Tânărul a dezvăluit că după întoarcerea în țară, el și Cristina s-au văzut de câteva ori și au fost destul de apropiați.

Mai mult decât atât, ispita a cunoscut-o și pe mama Cristinei, cea care este extrem de vehementă la adresa lui Andrei.

Insula Iubirii, sezonul 8. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ispita Eric și Cristina după ce s-au întors în țară

Eric a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu concurenta de la Insula Iubirii, sezonul 8 atât în Thailanda cât și la întoracerea în țară. Acesta a fost extrem de sincer și a dezvăluit că i se pare o greșeală faptul că e s-a împăcat cu Andrei și nu știe sigur dacă cei doi chiar s-au despărțit.

„Din punctul meu de vedere e greșit că ea s-a întors la el. Egal că era cu mine, sau cu altcineva”, a spus acesta pe rețelele sociale.

„Eu am vorbit foarte mult cu ea în mare. Îi spuneam: vezi că tu ești îndoctrinată de el, pe tine te manipulează”, a mai adăugat el.

Întrebat dacă a fost doar o ispită, Eric a mărturisit că s-a atașat de Cristina și că și-ar fi dorit o relație cu fosta soție a lui Andrei.

„Cred că orice bărbat își dorește o femeie ca ea. Care știe să-și țină bărbatul aproape, o femeie care te face fericit cu micile gesturi. O îmbrățișare, un zâmber frumos, etc. Ideea este că dacă ea va ieși din relația pe care o are cu Andrei, îi va fi foarte greu. Și dacă nu va fi cineva care să o suporte, îi va fi foarte greu. Da, mi-a plăcut Cristina. Spun în gura mare. Aș fi vrut ceva mai mult, dar nu am plusat cu nimic”, a spus cât de poate de sincer tânărul.

În plus, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8 a povesit și un alt episod care a avut loc în România. Pentru că el era plecat din țară atunci când ea și-a sărbătorit ziua de naștere, i-a trimis drept cadou un buchet de flori și o șampanie pe care Cristina și mama ei i-au spus că o vor bea împreună, alături de el.

Odată întors în România, Eric a mers acasă la Cristina și a cunoscut-o și pe mama acesteia. Ei s-au îmbrățișat și s-au sărutat, iar în acel moment ea și Andrei nu mai locuiau acolo.

„Mama ei e super mișto. Mi-a spus și când am ajuns acolo: chiar dacă va fi sau nu ceva între voi, tu pentru fata mea au fost un înger și ai protejat-o din mâna călăului. Cuvintele ei”, a adăugat ispita de la Insula Iubirii sezonul 8.