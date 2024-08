Cristina a confirmat despărțirea de Andrei într-un live pe rețelele sociale. În ce relație sunt acum concurenții Insula Iubirii sezonul 8 și ce a făcut-o să ia decizia mult așteptată de fanii reality show-ului.

Cristina de la Insula Iubirii sezonul 8 nu a mai rezistat și a răbufnit. În seara în care a fost difuzată Finala Insula Iubririi sezonul 8, fosta soție a lui Andrei a făcut un live în care a oferit detalii noi despre relația lor din prezent. Cristina a confirmat că, în prezent, nu mai este într-o relație cu Andrei, nu mai locuiesc împreună, dar au rămas prieteni și fac în continuare psihoterapie împreună.

Insula Iubirii, sezonul 8. Cristina a confirmat despărțitea de Andrei. Când au divorțat și în ce relații sunt acum

Deși în clip-ul filmat la 3 luni de la încheierea reality show-ului, Cristina și Andrei de la Insula Iubirii sezonul 8 au spus că s-au împăcat, între timp, statusul relației dintre ei a suferit modificări.

Într-o serie de live-ul făcute pe TikTok, fosta soție a lui Andrei a dezvăluit când a avut loc divorțul, dar și ce a făcut-o, până la urmă, să pună capăt căsniciei lor de 10 ani. Aceasta a mai confirmat și că a renunțat la numele lui de familie, dar nu a apucat încă să își schimbe buletinul.

„Am cedat în fața jurămintelor, în fața terapeiei de cuplu, în fața unor promisiuni. De-a lungul timpului s-au demontat. În luna asta de zile cât v-ați uitat la emisinune, în paralel cu mine, să știți că și eu am aflat detalii despre care nu luasem la cunoștință atunci, deci gândiți-vă că dezamăgirea a fost maximă. Înțeleg dezamăgirea tuturor. Abia astăzi, la final de emisiune, am și eu un cuvânt de spus. Eu văzusem acolo fragmentat. După care pe 25 martie am ajuns în România, pe 1 aprilie am depus actele de divorț. Ne-au spus că ne trebuie 31 de zile ca să finalizăm. Pica Paștele și ne-au mai amânat încă șapte zile și pe 8 aprilie am depus din nou actele”, a povestit Cristina de la Insula Iubirii sezonul 8.

Concurenta a mai adăugat că Andrei a convins-o că va înțelege totul mai bine după ce se va uita la emisiune, însă aceasta a fost și mai dezamăgită de acțiunile lui. De asemenea, nu mai locuiesc acum împreună.

„Am înțeles încă o dată câ mie îmi trebuie o pauză pentru sufletul meu, deși dădusem o a doua șansă până să vină emisiunea. Încă am sentimente pentru Andrei, încă îl iubesc (...) Iubesc omul în care, dar nu pot să trăiesc la nesfârșit pe îndoilei, cu rănile sufletești pe care le am. Vreau să mă vindec. Voi face terapie în continuare. Voi fi prietenul lui. Noi locuim în același oraș, o să ne mai intersectăm, o să mai fim în poze împreună. O să-i răspund la telefon, vreau să-l ajut să se vindece. Narcisismul este o boală de care nu putem scăpa niciodată, dar nici nu alegel să ne naștem așa. Nu-l condamn pentru asta. Nu-i port ură pentru ce a trăit acolo. Sunt dezamăgită de comportamentul celor doi pentru că nu au empatizat.

Nu l-am ținut pe Andrei la pușcărie. A ales să se întoarcă de bună voie „la pușcărie”. A știut să pluseze pe sentimentele mele când m-am debarasat și am divorțat și mă întreba dacă mai țin legătura cu persoana care mi-a fost alături la momentul potrivit îi spuneam că da, doar ca să scap de el. Am încercat să îmi artă că există viață fără el, să îmi fac vacanțe, să ies de una singură”, a mai ținut să precizeze Cristina.

Concurenta de la Insula Iubirii sezonul 8 a mai adăugat că mama ei suferă pentru alegerea ei de a nu se rupe total de Andrei, însă îi este alături. Mai mult, aceasta merge la psihologul ales de mama ei pentru a-i demonstra că face eforturi să se desprindă de fostul soț.

Fosta soție a lui Andrei de la Insula Iubirii sezonul 8 a ținut să îi transmită un mesaj și ispitei Eric. Aceasta i-a mulțumit că a vorbit în numele ei atunci când avea nevoie de cineva să-i fie alături.

„Mulțumesc pe această cale, Eric, că ai vorbit în numele meu și mi-ai apărat onoarea, deși nu mă cunoșteai și nu te-am rugat niciodată să o faci. Îți urez bine în tot ce îți propui. Eu când iubesc, nu joc la două capete și am ales să rup conexiunile cu el. Nici nu îmi vedeam viitorul cu el, ce e drept. A fost omul potrivit, la momentul potrivit”, a adăugat.

În legătură cu ce nu s-a văzut la TV după Finala Insula Iubrii sezonul 8, Cristina a mai ținut să precizeze că, la hotel, a sărutat-o o singură dată și apoi, au continuat relația în calitate de prieteni, așa cum au băgat și divorțul.

Ea le-a mai cerut internauților să nu o judece în cazul în care o vor mai vedea la brațul lui și că va continua să meargă la terapie alături de el. De asemenea, a anunțat că intenționează să se retragă pentru o perioadă de pe rețelele sociale.