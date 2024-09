Insula Iubirii, sezonul 8. Ispita Tina, de nerecunoscut după mai multe intervenții estetice. Cum arată și ce au speculat fanii

Florentina Ulmeanu a fost una dintre ispitele feminine de la Insula Iubirii sezonul 8.

Florentina Ulmeanu a atras atenția câtorva concurenți la Insula Iubirii în sezonul 8, cu atitudinea ei și trupul perfect sculptat.

Fosta ispită de la Insula Iubirii s-a bucurat din plin de experiența din Thailanda și, deși a socializat cu toți concurenții, s-a apropiat mai mult de Claudiu. Cu toate acestea, conexiunea lor nu a fost îndeajuns de puternică încât să se întâmple ceva între ei.

Ispita Tina Ulmeanu, de nerecunoscut

Tina Ulmeanu a plecat mai devreme de pe Insula Iubirii atunci când concurenții au fost rugați să desemneze o ispită pe care doresc să o elimine.

La scurt timp după ce a plecat din Thailanda, aceasta a făcut o dezvăluire la care fanii au reacționat imediat.

„Nu regret nimic, este chiar o experiență unică, am realizat multe acolo, e altă senzație să te vezi la TV, că probabil de asta nu mă integrez în standardele societății actuale! Și în viața reală, am cunoștințe cu miile, prieteni reali și membri din familie maxim 20, pe care îi țin aproape, tocmai că sunt prea nebună cu principiile mele anormale. Am greșit și eu ca fiecare om, dar am ales să învăț din ele, că puteam să devin la fel ca cei care mi-au arătat mizeria din sufletele lor, pentru o perioadă în viață am fost și eu ca multe caractere întâlnite pe insulă, dar am ales evoluția!”, a fost mesajul transmis de ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, după ce a fost eliminată.

Deja cunoscută ca fiind o fire rebelă și nonconformistă, Tina a dovedit că are propriile ei principii pe care nu dorește să și le încalce.

După experiența de la Insula Iubirii, Tina s-a focusat mai mult pe dezvoltarea ei personală. Ispita de la Insula Iubirii și-a făcut o schimbare de look, renunțând la părul ei lung. Ea are acum părul tuns mai scurt și s-a vopsit șatenă.

Fanii emisiunii care o urmăresc pe Tina au sesizat, în schimb, și alte schimbări la ea. Se pare că tânăra a ales să-și mărească buzele și mai mult și din poze și video-uri pare că și-a făcut și o rinoplastie, de vreme ce i s-a schimbat înfățișarea foarte mult.

Fanii show-ului au speculat că fosta ispită și-a făcut mai multe intervenții estetice care au făcut-o acum să arate de nerecunoscut.

Ispita de la Insula Iubirii sezonul 8 pare că este mândră de felul în care arată și nu ezită să transmită acest lucru prin postările ei în ispoaze sexy pe contul său de Instagram.

Una dintre ispitele care o încurajează și apreciază pentru aparițiile ei este chiar Diandra, cu care se pare că Tina a legat o prietenie după încheierea filmărilor.

