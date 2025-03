Cine este Claudiu Gherghuț, cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite sezonul 15. Ce a dezvăluit

Descoperă cine este Claudiu Gherghuț, cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite sezonul 15. Acesta a reușit să marcheze o premieră în istoria emisiunii, în ediția din 26 martie 2025.

Tânărul în vârstă de 30 de ani este de meserie sous chef în Franța și povestea lui de viață i-a surprins pe jurați. Concurentul are o experiență profesională impresionantă.

„Acesta este primul meu concurs legat de bucătărie. Nu m-am înscris eu, ci foștii mei colegi din România. Eu nu sunt foarte ok cu camerele, am și probleme cu limba din cauză că am plecat acum foarte mult timp de acasă. Am plecat acum vreo 20 de ani din țară. Am zis să o încerc și pe asta, e o experiență diferită și un altfel de adrenalină de care poate am nevoie. Sunt sous chef în Elveția la un restaurant cu o stea Michelin. Să lucrez la vârsta asta la un restaurant cu stea Michelin a fost greu pentru mine, nu eram obișnuit cu tot luxul ăsta, dar până la urmă m-am obișnuit și am evoluat foarte mult”, a povestit tânărul în ediția din 26 martie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul sezonul 15.

Ca să îi impresioneze pe jurați, concurentul a ales să gătească o rețetă de file de barbun cu fenicul glasat cu gel de mandarine și sos din vin roșu și oase de pește.

Banda a mers, cloșurile au fost ridicat și jurații au privit cu mult interes preparatul despre care s-au prins imediat că este făcut de un bucătar experimentat. Apoi, ușile s-au deschis și tânărul și-a făcut apariția în fața juraților pentru a se prezenta. Astfel, publicul a aflat cine este Claudiu Gherghuț, cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite sezonul 15.

„Mă numesc Claudiu Gherghuț, sunt bucătar în Elveția la un restaurant cu o stea Michelin, sunt sous chef junior. Am pelcat din țară la 11 ani de nevoie, din cauză că mama era deja în Italia, am crescut acolo pe perioada adolescenței. Acolo am început să descopăr bucătăria, prima dată era o pasiune. Apoi am ajuns în Franța. Am decis să plec din Italia cu un concurs, trebuia să știm franceza și să facem o rețetă pe foaie. Nu știam nici una și nici alta, dar până la urmă am reușit să învăț în ultimele luni și am reușit să învăț și să plec la un hotel de lux, doi ani am făcut ucenicie, de acolo am lucrat în mai multe bucătărie și în 2018 am ajuns într-o bucătărie cu o stea Michelin din Strasbourg. Toată echipa a fost premiată cu premiul de cel mai mult restaurant din lume de TripAdvisor și de atunci a început cariera mea și pasiunea adevărată pentru bucătărie, adică acum 6 ani. Am ajuns la Geneva, în actualul restaurant, cu o stea Michelin. De atunci am evoluat până la sous chef junior. Am 30 de ani”, a povestit tânărul Claudiu Gherghuț, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia.

„Am fost întotdeauna singur, mama a rămas în Italia. Copilăria mea a fost frumoasă și grea. În familie nu era ușor acasă, cu finanțele, certuri, părinții nu se înțelegeau. Tata îi plăcea să stea mai mult pe afară, avea probleme cu alcoolul, regret că nu am avut o relație apropiată cu el, că nu a fost acolo când eu aveam nevoie de el. Îmi este greu să vorbesc despre acest moment, consider că nu am trecut încă peste el, dar asta este. Tatăl meu a decedat când eram mic, aveam 14 ani. Partea bună a fost că am regăsit o nouă familie cu unchii mei și cu verișoarele mele. Într-un fel s-a schimbat viața mea pentru că ei au avut grijă de mine. De câte ori mă întorc în Italia mă duc la ei în Italia, și la mama. Eu acum nu mai am o casă fixă, peste tot e acasă, și în Elveția, și în Italia. Visul meu este să ajut copiii care au problemele pe care le aveam eu când eram mic să ajungă cineva prin bucătărie. Să aibă un viitor mult mai bun decât ăla pe care l-am avut ru când eram mic. Îmi amintesc când eram mic, mama era deja plecată în Italia, nu aveam foarte mult de mâncare. Unicele lucruri de le aveam în frigider era puțin muștar și niște pâine mucegăită un pic. Aveam ceapă, sare...a fost unica chestie mâncată în ziua aceea. A fost atât de marcantă încât acuma, câteodată, ca să îmi aduc aminte de unde am venit, când merg în România, mănând o felie de pâine cu muștar și ceapă”, a fost confesiunea emoționantă făcută de tânăr.

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 15 poate fi urmărită luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.