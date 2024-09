Insula Iubirii, sezonul 8. Reacția acidă a lui Andrei Rotaru după toate acuzațiile pe care i le aduc fanii emisiunii. A răbufnit

La Insula Iubirii în sezonul 8, Cristina și Andrei Rotaru au format cel mai controversat cuplu. Cei doi erau singurul cuplu căsătorit de pe insulă atunci când a început competiția.

Cristina și Andrei Rotaru au trăit o poveste de dragoste zbuciumată în 10 ani de căsnicie, bazată mai mult pe dependența care a rămas între ei, după ce sentimentele s-au epuizat.

Reacția acidă a lui Andrei Rotaru după tot ce s-a scris în mediul online

Andrei, o fire foarte geloasă și posesivă, a manipulat-o pe Cristina la bonfire-ul final să creadă că ea este cea care l-a înșelat pe el, de fapt.

Povestea este una cu totul diferită. Andrei a căzut în ispită după doar câteva zile de la începerea show-ului, când s-a atașat de Diandra, și-au scris mesaje în palmă și apoi s-au sărutat pe plajă.

Văzând imaginile, Cristina și-a dat seama că totul s-a terminat și că ea trebuie să găsească puterea de a merge mai departe fără el, deși el era universul ei și nu își putea imagina viața fără el.

La ultimul bonfire, Andrei a încercat să o manipuleze pe Cristina atunci când el a văzut imaginile cu ea și ispita Eric. La final, pe Cristina a compătimit-o o țară întreagă din cauza suferinței cu care a trăit în emisiune pentru că soțul ei a înșelat-o.

Cei doi au decis să plece de pe insulă separat și chiar au depus actele pentru divorț pe 8 aprilie, dar la scurt timp după s-au împăcat.

Fanii emisiunii au presupus că manipulările lui Andrei au funcționat încă o dată și a convins-o pe Cristina să rămână lângă el, timp în care ispita Diandra a întrerupt orice conexiune cu el.

Recent, după tot hate-ul pe care l-a primit în mediul online în urma imaginilor difuzate la Insula Iubirii, Andrei a reacționat într-o postare pe Facebook și Instagram:

”Observ că toată România mă urăște, se bucură. Cel puțin 6% din femei și bărbați se hrănesc cu durerea mea (IMAGINATĂ DE EI), ca și cum eu aș fi cel care le-a înșelat în trecut?!”, a declarat Andrei Rotaru.

Ieri Cristina și-a schimbat numele pe contul de Instagram acolo unde apare acum numele de domnișoară, Petre Mariana Cristina. Acesta e un semn că e hotărâtă să nu se mai împace cu Andrei.

Într-o serie de live-uri făcute pe TikTok, fosta soție a lui Andrei a dezvăluit când a avut loc divorțul, dar și ce a făcut-o, până la urmă, să pună capăt căsniciei lor de 10 ani. Aceasta a mai confirmat și că a renunțat la numele lui de familie, dar nu a apucat încă să își schimbe buletinul.

„Am cedat în fața jurămintelor, în fața terapiei de cuplu, în fața unor promisiuni. De-a lungul timpului s-au demontat. În luna asta de zile cât v-ați uitat la emisinune, în paralel cu mine, să știți că și eu am aflat detalii despre care nu luasem la cunoștință atunci, deci gândiți-vă că dezamăgirea a fost maximă. Înțeleg dezamăgirea tuturor. Abia astăzi, la final de emisiune, am și eu un cuvânt de spus. Eu văzusem acolo fragmentat. După care pe 25 martie am ajuns în România, pe 1 aprilie am depus actele de divorț. Ne-au spus că ne trebuie 31 de zile ca să finalizăm. Pica Paștele și ne-au mai amânat încă șapte zile și pe 8 aprilie am depus din nou actele”, a povestit Cristina de la Insula Iubirii sezonul 8.

