Insula Iubirii, sezonul 8. Cristina a renunțat la numele lui Andrei Rotaru. Mesajul neașteptat pe care l-a postat pe Instagram

După ce a anunțat despărțirea de Andrei Rotaru, se pare că de această dată Cristina este hotărâtă și nu are de gând să se mai întoarcă înapoi la el.

Cristina a ales să renunțe la numele Rotaru, întorcându-se la numele ei de domnișoară, Petre. Astfel, Cristina apare acum pe Instagram Petre Maiana Cristina.

Fosta concurentă Insula Iubirii din sezonul 8 se bucură acum de libertate și dorește să își pună ordine în gânduri pentru a putea merge mai departe fără Andrei.

Cristina de la Insula Iubirii sezonul 8 și-a schimbat numele

Cristina a realizat că trebuie să se pună pe ea pe primul loc și că Andrei nu mai merită o altă șansă, după tot ce a văzut că a făcut pe insulă atunci când a urmărit emisiunea la TV.

Cristina de la Insula Iubirii sezonul 8 nu a mai rezistat și a răbufnit. În seara în care a fost difuzată Finala Insula Iubririi sezonul 8, fosta soție a lui Andrei a făcut un live în care a oferit detalii noi despre relația lor din prezent.

Cristina a confirmat că, în prezent, nu mai este într-o relație cu Andrei, nu mai locuiesc împreună, dar au rămas prieteni și fac în continuare psihoterapie împreună.

Deși în clip-ul filmat la 3 luni de la încheierea reality show-ului, Cristina și Andrei de la Insula Iubirii sezonul 8 au spus că s-au împăcat, după ce în aprilie depuseseră actele de divorț, între timp, statusul relației dintre ei a suferit modificări.

Într-o serie de live-ul făcute pe TikTok, fosta soție a lui Andrei a dezvăluit când a avut loc divorțul, dar și ce a făcut-o, până la urmă, să pună capăt căsniciei lor de 10 ani. Aceasta a mai confirmat și că a renunțat la numele lui de familie, dar nu a apucat încă să își schimbe buletinul.

După ce și-a schimbat numele, Cristina a postat și un mesaj cu subînțeles pe Instagram Story. Ea a postat un story cu următorul text: "Îi consolez pe toți cum pot, numai mie nu știu ce să-mi spun".

Cristina pare că suferă în continuare în urma despărțirii de Andrei și are nevoie de timp ca să se recompună și să învețe să meargă mai departe singură.

Cum s-au despărțit Andrei Rotaru și Cristina

„Am cedat în fața jurămintelor, în fața terapiei de cuplu, în fața unor promisiuni. De-a lungul timpului s-au demontat. În luna asta de zile cât v-ați uitat la emisinune, în paralel cu mine, să știți că și eu am aflat detalii despre care nu luasem la cunoștință atunci, deci gândiți-vă că dezamăgirea a fost maximă. Înțeleg dezamăgirea tuturor. Abia astăzi, la final de emisiune, am și eu un cuvânt de spus. Eu văzusem acolo fragmentat. După care pe 25 martie am ajuns în România, pe 1 aprilie am depus actele de divorț. Ne-au spus că ne trebuie 31 de zile ca să finalizăm. Pica Paștele și ne-au mai amânat încă șapte zile și pe 8 aprilie am depus din nou actele”, a povestit Cristina de la Insula Iubirii sezonul 8.

Dacă după emisiune au ales să se mute din casa mamei Cristinei într-un apartament cu chirie doar ei doi, până la urmă au decis să se despartă, vâzând că relația dintre ei nu mai funcționează oricât de tare se străduiesc.

„Am înțeles încă o dată câ mie îmi trebuie o pauză pentru sufletul meu, deși dădusem o a doua șansă până să vină emisiunea. Încă am sentimente pentru Andrei, încă îl iubesc (...) Iubesc omul în care, dar nu pot să trăiesc la nesfârșit pe îndoilei, cu rănile sufletești pe care le am. Vreau să mă vindec.

Voi face terapie în continuare. Voi fi prietenul lui. Noi locuim în același oraș, o să ne mai intersectăm, o să mai fim în poze împreună. O să-i răspund la telefon, vreau să-l ajut să se vindece. Narcisismul este o boală de care nu putem scăpa niciodată, dar nici nu alegel să ne naștem așa. Nu-l condamn pentru asta. Nu-i port ură pentru ce a trăit acolo. Sunt dezamăgită de comportamentul celor doi pentru că nu au empatizat”, a mai ținut să precizeze Cristina.

