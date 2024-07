Insula Iubirii, sezonul 8. Ispita Diandra, mesaj cu subînțeles pentru cei care stau în relații toxice. Ce a spus în online

Ispita Diandra de la Insula Iubirii sezon 8 a vorbit în mediul online despre relațiile toxice. Ce părere are tânăra și ce sfaturi directe le-a oferit urmăritorilor săi.

Odată cu difuzarea celui cei recent episod de la Insula Iubirii sezon 8, ispita Diandra a primit o mulțime de mesaje în mediul online. Tânăra nu s-a ferit să le răspundă internauților și să împărtășească cu urmăritorii părerea ei legată de relațiile toxice.

În urma episodului 5 de la Insula Iubirii sezon 8 din 23 iulie 2023, ispita a primit o avalanșă de mesaje de la urmăritorii ei. Totul a plecat după ce, în cadrul show-ului, Cristina a văzut imagini dureroase cu ea și Andrei și a mărturisit că este șocată de comportamentul lui.

Ce spune ispita Diandra de la Insula Iubrii, sezonul 8 despre relațiile toxice

Soția lui Andrei a fost extrem de tulburată de imaginile cu bărbatul și Diandra pe care le-a văzut la bonfire. Aceasta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a izbucnit în plâns.

Internauții nu au întârziat să își dea cu părerea despre situația neșteptată de la Insula Iubirii sezon 8 și și-au împărtășit părerile cu ispita.

Astfel, Diandra s-a văzut nevoită să vină cu o reacție. Ispita de la Insula Iubirii sezon 8 a dezvăluit că a primit o mulțime de mesaje de la persoane care stau în relații toxice și le-a oferit părerea ei sinceră.

„Sunteţi zeci de mii cu relaţii toxice și nefericite acasă, în fața TV-ului. Dormiți în papucii proprii: Învăţaţi ceva din emisiunea asta și lăsați victimizările s scenariile, mania persecuției , etc Vă complaceţi în situaţii pentru un gram de fericire, când de fapt nu aţi trăit fericirea supremă și nu știți cum se simte. $i totuși, totul stă în mâinile voastre. Tocmai findcă nu vă daţi voie să o trăiți și credeţi că este perfect normal ca ea să existe doar periodic. Vă lezaţi singuri. Sorry not sorry”, a răspuns fata pe contul ei de Instagram.

Într-un alt Instastory, Dinandra a vorbit și despre compatibilitatea în cuplu.

„Compatibilitatea nu înseamnă zeci de ani împreună. Și relaţii cât mai lungi, dar neîmplinirea sufletească e la mama ei acasă. Dospește frumos acolo, între 4 pereţi Aţi devenit lupii moraliști ai relațiilor perfecte, și seara când vă puneți in pat dormiți spate in spate. Sau poate nici măcar în același pat. Dureros adevârul, nu? E greu de digerat. Știu.

Compatibilitatea înseamnă două suflete care invață să trăiască la fel de armonios și după 20 ani împreună Pace, liniște, prietenie, radianţă. Lumină. ○ inima fericită = iubirea matură și reală Restul e can-can”, a mai precizat ispita Diandra de la Insula Iubirii sezon 8, pe contul ei de Instagram.