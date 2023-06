Interviurile Insula Iubirii. Ce spune Cristina Nimereală despre Ispita Oana Monea, care i-a tentat iubitul din start | EXCLUSIV

Senină și sinceră, Cristina Nimereală a povestit la "Interviurile Insula Iubirii" că a intuit încă de la prima ceremonie care este ispita feminină care îi va amenința relația. A trecut prin toate stările în Thailanda - de la gelozie, tristețe și conflict, până la bucurie, distracție, atracție și pasiune.

"Încă de la primele clipulețe arătate, Sebastian a încălcat ce am discutat noi. Cu fiecare filmuleț pe care îl vedeam, vedeam că apropierea dintre el și Oana este tot mai mare", a spus concurenta.

Ea a explicat ce a determinat-o să îi ofere lui Sebastian libertatea și a lămurit controversa din jurul imaginilor din pat cu ispita Denis Slav: "Dacă e vorba de întrecut limita, atâta timp cât am fost într-o relație cu Sebastian, eu n-am întrecut-o. Nu am lăsat pe nimeni să mă dea cu cremă pe corp, nu am acceptat nicio apropiere cu nimeni, am încercat să cunosc pe toată lumea, nu am fost interesată de o anumită persoană anume, țintit".

Cristina a detaliat cât de dureros a fost pentru ea să vadă cum Sebastian a creat o conexiune cu altă femeie și cum a încercat să se protejeze pe parcursul șederii ei în Thailanda.

În prezent, Cristina se află într-o relație de dragoste și povestește în acest interviu tot ce a învățat din experiența Insula Iubirii, mărturisește dacă are sau nu regrete vis a vis de acțiunile sale din cadrul show-ului și cum a contribuit participarea la acest reality show la evoluția sa până în prezent.

"Insula Iubirii îți poate schimba viața într-un mod în care nu te așteptai vreodată", spune ea.

Cristina susține că toate trăirile de la Insula Iubirii nu o mai afectează acum și că a depășit această încercare pe care viața i-a aruncat-o: "Cuplurile care vor să își testeze limitele și relația, să o facă, pentru că vor avea foarte multe de învățat!".

