Interviurile Insula Iubirii. Hamude Kilani, mesaj complet neașteptat pentru Loredana la 7 ani de la trădarea dureroasă | EXCLUSIV

Telespectatorii fideli al show-ului Insula Iubirii își amintesc și acum deznodământul poveștii de iubire dintre Hamude și Loredana. Când a văzut dovada supremă și anume că partenera sa a trăit testul insulei până la capăt, concurentul a decis că vor pleca separați de pe insulă.

La 7 ani de la participarea la cel mai dur test al fidelității din România, Insula Iubirii, Hamude dă startul unei serii de interviuri cu participanți din sezoanele anterioare, în care aceștia mărturisesc cum li s-a schimbat viața din acel punct, care au fost lecțiile pe care le-au învățat, ce a însemnat pentru ei această experiență și cum a contribuit la evoluția lor până în prezent.

"Proverbul – Dragostea e oarbă – a fost făcut pentru mine în acea etapă a vieții", spune Hamude. Acesta își aduce aminte de tot ce a trăit la Insula Iubirii în 2016 și dezvăluie cum vede în prezent tot ce s-a întâmplat, dar și cum s-a schimbat viața sa o dată cu această experiență.

"Această emisiune a fost un punct în viața mea în care s-au schimbat toate. M-am regăsit pe mine. Dacă aș avea posibilitatea să schimb ceva, n-aș schimba nimic", spune concurentul care a băgat la propriu mâna în foc pentru iubita lui de atunci.

Ba mai mult decât atât, Hamude are puterea de a nu-i purta pică fostei lui partenere: "Nu e vorba că am iertat-o. A fost o chestie de o experiență. A trebuit să trecem amândoi prin ea și să ne învățăm amândoi lecțiile. Așa că nu am dreptul să spun că am iertat-o pentru că nu mi-a greșit cu absolut nimic".

Sezonul 2 al emisiunii Insula Iubirii, cel în care Loredana și Hamude au fost concurenți, este disponibil integral pe AntenaPLAY.

Insula Iubirii, sezonul 7, premiera pe 22 și 23 iunie, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Noul sezon Insula Iubirii are premiera pe 22 și 23 iunie și va fi difuzat în fiecare joi și vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și Antena PLAY.

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaptelea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii. În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii.

Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii pe Insula Iubirii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

Cel mai aşteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, ce va avea premiera pe 22 şi 23 iunie şi va fi difuzat în fiecare joi şi vineri, de la 20:30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY aduce în atenţia telespectatorilor 10 ispite feminine şi 10 ispite masculine gata să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor.

Telespectatorii vor putea cunoaşte câte nouă dintre acestea, urmând ca o ispită-surpriză să îşi facă apariţia chiar în primul episod al celui mai dur test de fidelitate.