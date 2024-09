Interviurile Insula Iubirii, sezon 8. Ispita Loredana Martin a vorbit deschis despre legătura pe care a stabilit-o cu Cornel

În seria de interviuri Insula Iubirii, care au avut loc după finalizarea emisiunii, Loredana Martin a povestit și ea despre experiența ei din sezonul 8 Insula Iubirii.

Loredana Martin, în vârstă 36 ani, a spus că nu va uita niciodată experiența Insula Iubirii, pentru că a venit cu un amalgam de emoții și trăiri care pot ajuta pe oricine să se dezvolte.

Ispita feminină a spus că și cei de-acasă, care au urmărit emisiunea, cu siguranță au avut multe de învățat din experiențele cuplurilor și a ispitelor de pe Insula Iubirii sezonul 8.

Loredana Martin, despre experiența de la Insula Iubirii, sezonul 8

Loredana a recunoscut că a venit pe insulă fără așteptări și a venit în minte cu ideea să ajute pe unul dintre băieți.

“Cred că m-am implicat prea mult să îl ajut să corecteze”, a spus Loredana despre interacțiunile ei cu Cornel.

Atunci când a urmărit emisiunea din confortul casei ei, Loredana a spus că nu a retrăit experiența de-acolo atunci când a văzut imaginile.

“Eu de foarte multe ori nu m-am regăsit acolo. (…) În același timp, am simțit o oarecare apăsare, eram așa cu sufletul la gură”, a mai zis Loredana.

Loredana a spus că nu a vrut să profite de slăbiciunile nimănui și că nu a încercat să găsească punctul slab al vreunui concurent, ci doar a încercat să ajute, fără să vrea să facă pe cineva să cadă în ispită.

Legat de conexiunea cu Cornel, Loredana a zis că el a văzut maturitatea ei și că ea ar putea să îi fie un sprijin.

“I-am atras atenția de mult prea multe ori”, a mai zis Loredana.

Ispita Loredana a povestit că ea și Cornel au legat o prietenie și se bucură că a putut să îl ajute să-și dea seama ce fel de bărbat trebuie să fie pentru Iustina.

Loredana nu s-a gândit nicio secundă să formeze un cuplu cu Cornel și singurul ei scop în emisiune a fost să îl ajute pe el să-și testeze relația.

“Eu nu m-am dus acolo să-mi găsesc jumătatea”, a mai adăugat Loredana.

Ispita a povestit că nu ar fi putut forma un cuplu cu Cornel sau, cel puțin, nu pentru foarte mult timp, pentru că au alte viziuni despre viață și își doresc lucruri diferite din viitor.

Loredana a simțit cu mult înainte să se termine emisiunea că Iustina și Cornel vor rămâne împreună, pentru că se vedea cât de mult suferă pentru ea și cât o iubește.

După emisiune, Loredana a povestit că ea și Cornel nu au mai ținut legătura.

“Mi-a trimis cerere de prietenie pe Instagram, dar nu am dat accept. (…) Din respect pentru ea, am considerat că nu e ok să accept. (…) Am vrut să evit orice asociere dintre mine și el”, a spus Loredana.

Loredana a menționat că a ținut legătura doar cu fetele ispite, în special cu Ana și cu Flori. Cu Flori a și reușit să se întâlnească, de vreme ce amândouă locuiesc în Londra.

Despre Cornel, Loredana a mai zis că el a făcut ce a simțit și că a suferit foarte tare atunci când a văzut imaginile cu Iustina.

Loredana a mai spus că pe insulă a jucat doar un rol, acela de ispită, dar în viața reală ea este foarte diferită.

