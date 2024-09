Interviurile Insula Iubirii, sezon 8. Ispita Teo a recunoscut dacă a avut sentimente pentru Iustina. Ce a dezvăluit băiatul

Ispita Teo de la Insula Iubirii, sezonul 8 a vorbit despre legătura dintre el si Iustina de pe Insulă. Ce s-a întâmplat cu cei doi imediat după încheierea filmărilor.

În seria Interviurile Insula Iubirii, sezon 8, ispita Teo a vorbit sincer despre experiența sa cu Iustina. Băiatul a recunoscut că a pus ochii pe partenera lui Cornel încă de la prima ceremonie și nu s-a ferit să facă pași spre ea. Mai mult decât atât, ispitsa Teo susține că și Iustina l-a plăcut pe ea, dar a ales să se complacă în situația cu Cornel.

Cum a răspuns ispita Teo de la Insula Iubrii, sezonul 8 întrebat dacă s-a îndrăgostit de Iustina. Ce a dezvăluit

„Da, mi-am dat voie pe Insulă să mă îndrept către o singură persoană, după cum s-a văzut și mi s-a părut normal ceea ce am făcut și m-am îndreptat către aceea. Iustina e foarte rebelă și în același timp îmi oferea foarte multă energie mie, dar a fost de foarte multe ori neasumată. Nu mi-a plăcut că l-a denigrat de foarte multe ori pe Cornel și apoi am relizat că din moment ce tu îți denigrezi partenerul de viață, o poți face și cu următorul și asta m-a dat înapoi

Încă din prima seară, de la ceremonie mi-a atras atenția Iustina. În primul rând m-a atras înălțimea, pentru că și eu sunt o persoană înaltă, apoi ochii. Mă simțeam bine alături de Iustina, mi-am dorit să o cunosc mai mult de atât, dar am realizat că ea chiar îl iubea pe Cornel”, a declarat ispita Teo.

Legat de celebrul compliment prin care Iustina l-a asemănat cu o bombonică, Teo a mărturisit că l-a impresionat extrem de tare.

„Nu am primit niciodată un astfel de compliment. A fost ceva mai special pentru mine și chiar mi-a rămas în minte pentru totdeauna.

Ispita de la Insula Iubirii, sezonul 8 este de părere că Iustina l-a plăcut mai multe pe el decât pe Alin, însă nu și-a asumat faptul că simte atracție față de el.„

Am fost încântat să vad anumite scene în preajma ei, chiar m-au trecut câțiva fiori și mi-am amintiti de toate momentele petrecute, dar pe parcursul emisiunii, pe care am văzut-o de acasă, mi-am dat seama că în testimonialele ei, se contazicea singură. Consider că ea trebuia să își asume de la început că are o atracție față de mine. Cum și eu am recunoscut. Consider că nu am fost doar un instrument pentru ea, a fost atracție între noi doi și am simțit că mă place”, a mai adăugat acesta.

Întrebat dacă s-a îndrăgostit de Iustina pe Insulă, ispita Teo a negat, însă a recunoscut că i-a plăcut foarte mult de ea. În plus, el a dezvăluit că dacă ar fi format un cuplu, nu s-ar fi despărțit de ea în urma comportamentului ei de pe Insulă.

De asemenea, băiatul a dezvăluit că el și acutala soție a lui Cornel făceau o analiză înainte de testimoniale și se sfătuiau cu privire la ce ar putea spune.

„Nu m-am îndrăgostit de Iustina, dar mi-a plăcut. Cred că aș fi putut să am o relație cu Iustina pentru că suntem amândoi niște rebeli și avem foarte multe lucruri în comun. Nu ne-am fi despărțit pentru că amândoi știm ce am făcut pe Insulă. Amândoi ne dădeam cu părerea despre ce am putea spune la testimoniale și deja în capul nostru era deja făcută o analiză. Nu m-aș fi despărțit eu de Iustina după imaginile pe care le-am văzut la emisiunea pentru că eu mi-am asumat tot ce am făcut acolo. Și apropierea mea de ea și comportamentul ei.

Ispita Teo de la Insula Iubirii sezonul 8 a ținut să precizeze că nu a fost invitat la nunta Iustinei cu Cornel, pentru că a rupt legătura cu fata imediat ce au plecat de pe Insulă. Cu toate acestea, el mai vorbește cu două dintre concurente despre care acum se crede că sunt singure.

„Dacă ea s-a complăcut în situația asta, înseamnă că ea e fericită și eu mă bucur pentru fericirea ei, a lor. Nu pot fi cu o persoană cu forța. Nu, nu m-a invitat la nuntă pentru că eu am rupt legăra cu ea imediat după ce am terminat fillmările”, a explicat Teo.

„Am păstat legătura cu anumiți colegi de-ai mei, dar și cu anumite fete din cuplu. Cu Daiana și Simona, dar foarte puțin”, a mai adăugat ispita.