Ionuț Gojman are o nouă iubită! Cine este femeia care l-a cucerit și ce fotografie intimă a publicat. „Este tot ce mi-am dorit” – Galerie foto

La mai bine de un an de la despărțirea de Mirela Baniaș, femeia de care s-a despărțit după ce a picat testul relației lor la „Insula Iubirii”, Ionuț Gojman s-a îndrăgostit de o altă femeie.

Cea care i-a furat inima este Salvia Rusu, o tânără în vârstă de 25 de ani.

„Ne cunoaștem de câțiva ani, cam 7 la număr. Întâmplarea a făcut să ne revedem la o cafenea în oraș în toamnă, chiar întâmplător. Am stat de vorbă, am tot împărtășit unul cu celălalt diverse lucruri, apoi am decis să ne revedem, de data aceasta doar noi doi. Cam așa a început povestea noastră. Și suntem așa de 2 luni. Ea este mai mică decât mine, are 25 de ani. Este tot ce mi-am dorit”, a declarat Ionuț Gojman, pentru spynews.ro.