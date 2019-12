Diana de la Insula Iubirii, cu ochii în lacrimi! Mama ei ar fi fost obligată să o lase la orfelinat!

A fost abandonată la orfelinat, la o vârstă foarte fragedă şi a fost înfiată de o familie care a încercat să îi ofere totul.

Diana Constantin s-a născut când mama ei avea doar 15 ani, motiv pentru care aceasta a decis să o lase la orfelinat. Ulterior, a fost adoptată de o mătuşă. Fosta ispită s-a confesat pe un cont de socializare.

„Mama mea era un copil cu copil, avea doar 15 ani când eu am apărut, aşa că am ajuns într-un orfelinat, o a doua casă în care am locuit doar un an. Vârsta nu îmi permitea să înteleg de ce sunt atâtea feţe străine lângă mine şi de ce nu mai simţeam căldura mamei.

Universul meu atât de sigur nu mai există, eram doar eu, iar eu trebuia să construiesc un altul de la zero.