Ionuț Gojman, dezvăluiri despre relația cu una dintre concurentele de la „Insula Iubirii”: „Am fost acolo când a avut nevoie, chiar și când nu și-a dat seama”

Ionuț Gojman face dezvăluiri, în direct la Cool Summer Nights, despre experiența de la Insula Iubirii. Bărbatul a fost folosit de fosta iubită a lui Adrian, Denisa, pentru a îl face gelos pe Andi, cea mai controversată ispită.

Interacțiunea lui Ionuț Gojman cu Denisa, studenta din Cluj care a făcut o pasiune pentru ispita Andi, l-a marcat pe bărbatul din Târgu Mureș.

„Aveam un rol și voiam să îl fac cât mai bine. Nu m-am simțit folosit, i-am făcut ei jocul. Am fost acolo când a avut nevoie, am fost și când ea nu și-a dat seama de ce sunt. Până la urmă, cred că am făcut rolul ăsta în modul cel mai corect și mai ok”, a povestit acesta.

Pentru cine nu își aduce aminte, primul contact al lui Ionuț Gojman cu experiența „Insula Iubirii” a fost în calitate de concurent, în sezonul al patrulea. Cum i s-a părut rolul de ispită?

„Când ești acolo, te lovești de o avalanșă de dușui reci, calde...Cel mai rece duș a fost interacțiunea mea cu Denisa și modul în care a trebuit s-o abordez și modul în care a trebuit să mă pliez, să stau acolo și să accept totul. Trebuia să îi fac jocul. mi se pare că Denisa a venit setată de acasă foarte bine, trage cu dinții, după cum se vede, să-și atingă taretul setat de acasă, Andi”, a explicat Ionuț.

„Insula Iubirii m-a ajutat în multe chestii legate de mine, de evoluția mea, de noi descoperiri legate de mine. Am învățat foarte multe lucruri, dar nu pot să dau prea multe detalii, pentru că nu s-a terminat emisiunea și vor mai fi destule surprize”, a adăugat Ionuț Gojman.

Sursa: Antena Stars

