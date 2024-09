Ispita Mădălina de la Insula Iubirii a ajuns pe mâinile medicului estetician după ce a suferit complicații. Cum arată acum

Ispita Mădălina de la Insula Iubirii a povestit că a ajuns din nou pe mâna medicului estetician, după ce a suferit complicații.

Mădălina Maricuț le-a atras atenția fetelor care o urmăresc pe rețelele sociale să nu facă aceeași greșeală ca ea. Ispita de la Insula Iubirii a precizat că a stat foarte mult timp cu acidul migrat în buze, motiv pentru care acum suportă consecințele.

Ispita Mădălina de la Insula Iubirii, semnal de alarmă: „Nu faceți ca mine!”

„Vreau să vorbim despre un subiect controversat și anume buzele mele. Am fost la doctor, care mi-a reinjectat hialuronidază, pentru că nu s-a topit tot acidul din prima, asta din cauza faptului că am stat foarte mult timp cu acidul migrat. Nu stați, nu faceți ca mine, pentru că veți ajunge la complicații și la mai multe injectări cu hialuronidază. Prima să spunem că nu doare chiar atât de rău, dar următoarele sunt mai dureroase și nu cred că vreți să treceți prin asta. Nu moare nimeni, am descoperit, dar nu este plăcut. Încă sunt un pic umflată, un pic inflamată, am și câteva vânătăi. Arată un pic rău, dar va trece. Aștept să merg peste 2 săptămâni să-mi reinjectez acidul”, a declarat ispita Mădălina.

Ispita Mădălina de la Insula Iubirii, noi detalii despre despărțirea de Dani

Mădălina Maricuț a declarat că ea și Dani, fostul concurent de la Insula Iubirii, nu mai formează un cuplu. Tânăra a oferit detalii despre motivele separării, spunând că Dani boy minte când pretinde că s-au împăcat.

Mădălina Maricuț a declarat pentu Spynews.ro că ea și Dani nu se vor mai împăca. Ispita spune că băiatul i-a fost din nou infidel.

Ispita Mădălina spune că Dani încearcă să o contacteze, dar ea nu mai dorește să-i răspundă.

„Dani minte! Nu ne-am împăcat și ne vom împăca. Încă mă sună, el e blocat peste tot, dar mă suna de la toată lumea. Am blocat toate numerele ascunse care mă sună, dacă nu le am în agendă. M-a înșelat din nou. El consideră că videoclipul respectiv pe care l-a postat și pe care l-a șters nu este nimic, nu e înșelat, dar nu e doar atât, au fost mult mai multe, s-au adunat. Până la urmă nu funcționăm împreună și asta este, mergem înainte”, a spus Mădălina, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Ispita a spus că nu i-a putut ierta escapada în club. Fata a primit imagini cu Dani în ipostaze apropiate cu o tânără în club. Chiar dacă băiatul a șters imaginile la scurt timp după ce le-a postat, mulți dintre cei care au apucat să le vadă le-au salvat și trimis Mădălinei.

Mădălina și Daniel Ungureanu de la Insula Iubirii au plecat împreună din emisiune, însă băiatul a înșelat-o după doar 2 săptămâni. Ispita a trecut peste, însă spune că acum nu acceptă o a doua greșeală.