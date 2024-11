Ispita Marcel de la Insula Iubirii a cerut-o de soție pe iubita lui, Armina. Video cu momentul emoționant și ce i-a spus Maluma

Un moment plin de emoție și surpriză a captivat fanii emisiunii Insula Iubirii după ce Marcel, cunoscut ca una dintre cele mai carismatice ispite din show-ul de televiziune, a făcut marele pas și a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Armina.

Videoclipul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, stârnind un val de reacții pozitive și mesaje de felicitare din partea fanilor.

Ispita Marcel de la Insula Iubirii a cerut-o de soție pe iubita lui, Armina. Video cu momentul emoționant și ce i-a declarat

Marcel, al cărui rol de ispita în Insula Iubirii i-a adus atât notorietate, cât și admirația publicului, a demonstrat că viața sa personală este la fel de interesantă ca și cea de pe micile ecrane. Într-o postare recentă pe rețelele sociale, acesta a împărtășit cu urmăritorii săi un videoclip emoționant, în care își surprinde iubita cu o cerere în căsătorie ce a topit inimile tuturor.

Evenimentul a avut loc într-un cadru romantic, la o altă nuntă, cu o atenție deosebită la detalii, demonstrând că Marcel a dorit ca momentul să fie unul memorabil. Marcel și-a mărturisit dragostea pentru Armina, momentul culminând cu o reacție plină de surpriză și lacrimi de fericire din partea acesteia.

El a vrut să arunce buchetul miresei, dar în loc să facă acest gest, Maluma de România a decis să meargă direct la Armina și să o ceară de soție cu un inel ascuns în buzunar.

Cine este Armina, aleasa inimii ispitei Marcel de la Insula Iubirii

În ciuda popularității lui Marcel, relația sa cu Armina a fost ținută relativ departe de lumina reflectoarelor. Deși nu sunt multe detalii publice despre povestea lor de dragoste, fanii au observat că cei doi par extrem de apropiați și compatibili.

Imediat după publicarea videoclipului, fanii au început să comenteze, felicitându-l pe Marcel pentru gestul său romantic.

Armina Grigoraș este o domnișoară superbă, cu un fizic de invidiat și o frumusețe aparte, calități care cu siguranță l-au atras pe Marcel. Tânăra brunetă este din Timișoara și e agent imobiliar.

Ispita Marcel a cumpărat inelul de logodna pentru Armina cu ceva timp în urmă!

Invitat în cadrul unui interviu acordat pentru unica.ro, Marcel a vorbit atât despre ceea ce s-a întâmplat între el și Maria Covașa după difuzarea sezonului 8 Insula Iubirii, cât și despre planurile de viitor pe care le are cu Armina.

Iată cum a motivat gestul de a o căuta pe fosta concurentă în timp ce era împreună cu Armina, actuala iubită și viitoarea lui soție:

„A fost o chestie. Am sunat să întreb ceva. Atâta tot. dar nu să înşel în sensul ăla. Am sunat o femeie, cu care nu am fost într-o relație, după ce am fost la reality-show. Şi în perioada aia i-am sunat şi pe prietenii mei ispite pentru că eram şocat de cât hate mi-am luat.

Mi-am zis că bă, ce-am făcut, n-am dat în cap nimănui, nu am fost pus într-o postură aiurea, adică de unde vine atâta hate. Mi-au venit un milion de comentarii negative. Și atunci i-am sunat pe toţi şi cu asta am gafat-o. Şi chiar mi-a părut rău, că nu mă aşteptam ca după ea să vină şi să spună că am sunat-o. De când sunt impreună cu Armina oficial, nu am gafat-o să înşel.”

Se pare că bărbatul a uitat complet de sentimentele pe care le-a avut pentru Maria, pentru că acum gândul lui este doar la căsătoria cu Armina și la momentul în care va deveni tătic.

„Da, este adevărat că avem planuri de căsătorie, dar n-am vrut să ne grăbim. Urmează niște proiecte și trebuie să văd cum gestionez situația. Vreau ca totul să fie un pachet – și căsătorie, și copil” a mai dezvăluit Marcel pentru sursa citată anterior.

Cât despre frumoasa lui parteneră, Marcel a avut doar cuvinte de laudă, motivând ce l-a cucerit cu adevărat:

„Mi-a plăcut că are coloană vertebrală și nu dă nas la nimeni. Ieși cu ea în oraș şi se uită cineva la ea. Ea nu stă să zâmbească. Iar eu am mai avut peripeţii cu genul ăsta de femei, care dădeau nas cu mine de faţă altor bărbaţi. Ea nu este o femeie abordabilă”