Ispita Marcel de la Insula Iubirii sezonul 8 a răbufnit! Ce a declarat în urma "înțepăturilor" primite de la Maria Covașa

După declarațiile recente ale Mariei Covașa, concurenta de la Insula Iubirii cu care ispita Marcel a interacționat cel mai mult în emisiune, el a răbufnit și i-a dat replică.

Ispita Marcel Andrei a fost foarte revoltat după ce a văzut ce a zis Maria despre el. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 a declarat că ea și Marcel au mai ținut legătura după ce s-au încheiat filmările, acuzându-l pe Marcel că minte.

Mai mult, Maria ar fi declarat în unul dintre interviurile pe care le-a acordat, că Marcel îi dădea ei mesaje în timp ce era deja într-o relație cu Armina.

Marcel neagă toate aceste declarații ale Mariei și a mai spus că își dorește să nu mai aibă nimic de-a face cu ea și să fie lăsat în pace.

Ispita masculină din sezonul 8 a răbufnit, fiind extrem de dezamăgit de toate declarațiile Mariei Covașa. El a spus că fosta concurenta de la Insula Iubirii este geloasă pe Armina și dorește să îi strice relația pe care o are cu iubita lui.

„Având în vedere că pe durata emisiunii am vorbit că o să rămânem amici, mi-a spus și ea că vrea să rămânem amici. Am zis ok, ce s-a întâmplat în Thailanda, s-a întâmplat. După ce am ajuns în România, Bianca, cea care a lucrat cu noi, ne-a zis să ne întâlnim cu toții să facem un fel de podcast, să stăm la o terasă și așa mai departe.

Atunci, eu am vorbit cu ea să ne vedem, să vină în București. Intenția mea a fost să ne întâlnim, dar ca amici, atâta tot. N-a venit, eu am plecat în Tenerife. Nefiind aici, eu n-am văzut ce s-a întâmplat în emisiune, să văd cât de ordinară a fost și că a jucat la două capete. Când am ajuns în Tenerife, am mai primit un mesaj de la ea să ne pregătim de reality show.

Deci, am vorbit atunci în România, în Tenerife și după aia în Dubai. Eu i-am sunat pe toți, și pe Teo și pe Radu, și mai mulți prieteni de-ai mei să-i întreb ce s-a întâmplat cu hate-ul pe care l-am primit. Aveam un milion de comentarii numai aiurea, având în vedere că nu făcusem nimic, că era un reality show. Am sunat-o și pe ea, doar cu intenție de amic, fără să flirtez cu ea. Doar am întrebat-o ce se întâmplă, de ce am luat atâta hate.

Acum nu înțeleg de ce vrea să-mi facă rău. A început să dea mesaje și să spună că în timp ce eram cu Armina vorbeam cu ea. Cu atât mai mult cu cât, din Dubai eu i-am dat block peste tot. Dacă o persoană mi-a dat block, ce mai cauți tu să dezgrobi morții?! Pentru ce? Asta înseamnă că ești frustrată, că ești geloasă pe relația mea.

Eu nu am vorbit la adresa ei în sensul rău sau să o jignesc. N-am stat să zic cu câți a umblat sau ce a făcut. Mi-am făcut relație și mi-am văzut de ea, pentru că este una serioasă. (…)Eu nu am absolut nimic cu ea, dar sper să nu ne intersectăm. Îmi bagă ceartă în familie, pentru ce? Pentru nimic. Găsește motiv să se bage ea în seamă cu mine, vrea atenție. Se leagă de relația mea.

Eu mi-am văzut de relație, pe când la ea, ce dracu, i-a luat pe toți pe rând. Despre ce vorbim? Pe mine nu mă intersează ce face, poate să fie cu tot Bucureștiul. Nu mă interesează! Doar să-și vadă de treaba ei și atâta tot. Că vorbește prost și nu are rost, după atâta timp”, a declarat ispita Marcel pentru fanatik.ro.

