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Marco de la Insula Iubirii nu l-a putut ignora pe Montoya! Ce legătură are celebrul personaj cu videoclipul despre Gabriella

Prințul Marco de la Insula Iubirii a atras atenția cu un videoclip despre ispita Gabriella. Ce legătură are Montoya cu imaginile care au stârnit curiozitatea fanilor?

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 10:34 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 10:48
Marco de la Insula Iubirii nu l-a putut ignora pe Montoya! Ce legătură are celebrul personaj cu videoclipul despre Gabriella | Antena 1 / TikTok
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Marco de la Insula Iubirii a găsit o modalitate neașteptată de a stârni comentarii după ce s-a lăsat ispitit de Gabriella. Ce legătură există între unul dintre videoclipurile făcute de soțul Biancăi Ghiurcă și celebrul Montoya, un alt bărbat care a căzut în mrejele ispitei brunete la Insula Iubirii Spania.

Marco de la Insula Iubirii nu l-a putut ignora pe Montoya! Ce legătură are celebrul personaj cu videoclipul despre Gabriella

Insula Iubirii este unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri, atât în România, cât și în Spania. Cele două versiuni au reușit să cucerească publicul, iar unele momente din emisiune ajung rapid subiect de discuție pe rețelele de socializare.

Montoya de la Insula Iubirii Spania pare să fi devenit o sursă de inspirație pentru Prințul Marco. Concurentul din România a publicat un videoclip care a stârnit numeroase reacții în mediul online, la scurt timp după apariția scenelor intime dintre el și ispita Gabriella Barbu.

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Prințul Marco, inspirat de momentul viral cu Montoya?

Povestea dintre Gabriella Barbu și Montoya de la Insula Iubirii Spania a fost intens comentată de telespectatori. Unul dintre cele mai cunoscute momente îl are în prim-plan pe spaniolul care aleargă pe plajă, după ce descoperă ce se întâmplă între partenera sa și una dintre ispite.

Imaginile au devenit virale și au fost distribuite masiv pe rețelele de socializare. Nici în România momentul nu a fost uitat, mai ales după ce Gabriella a ajuns să petreacă momente apropiate cu Prințul Marco.

Recent, soțul Biancăi Ghiurcă a publicat un videoclip care a atras atenția internauților.

În imaginile publicate, Marco apare îmbrăcat în echipamentul echipei naționale de fotbal a României. Acesta face câteva jonglerii cu mingea, după care transmite, într-o notă ironică, faptul că a „marcat” împotriva Spaniei.

Prințul Marco a ținut să menționeze că filmarea făcută de el este un pamflet, însă asemănarea cu un videoclip de-al lui Montoya a stârnit discuții în mediul online. Spaniolul a îmbrăcat și el un echipament sportiv în urmă cu doar câteva săptămâni și s-a filmat jucându-se cu mingea.

Clipul lui Montoya a devenit viral abia acum, după ce gestul lui Marco a stârnit un val de reacții în mediul online. Internauții au făcut imediat legătura între cele două videoclipuri.

Cum și-a justificat Prințul Marco gestul care a stârnit controverse

Videoclipul publicat de Prințul Marco nu a trecut neobservat. După apariția imaginilor, fostul concurent de la Insula Iubirii s-a confruntat cu numeroase comentarii negative din partea celor care îi urmăresc activitatea.

La câteva ore după ce a publicat clipul, soțul Biancăi Ghiurcă a revenit cu explicații pe TikTok.

„Știu că voi vă așteptați ca noi să continuăm să plângem, să ne simțim rău ca să vă simțiți voi bine. A trecut Insula Iubirii. Fără să jignesc pe nimeni, a fost un video amuzant. A fost un pamflet. Tratați-l ca atare! Au trecut 8 luni. Dacă vă așteptați să mă mai enervez sau să plâng, să știți că nu. La Insula Iubirii se văd emoțiile trăite”, a declarat Prințul Marco pe TikTok.

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