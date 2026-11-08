Ce mesaj a transmis Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii după episodul de aseară: "Nicio durere nu durează la nesfârșit"

Bianca Ghiurcă a avut prima reacție după episodul din aseară. Concurenta de la Insula Iubirii a transmis un mesaj destul de puternic. Iată despre ce este vorba!

Bianca Ghiurcă, prima reacție după scenele dintre Marco și Gabriella | Instagram

Episodul de aseară de la Insula Iubirii a adus momente dificile pentru Bianca Ghiurcă, după ce a urmărit imaginile în care partenerul ei, Prințul Marco, apărea în ipostaze intime alături de ispita Gabriella.

La scurt timp, concurenta a publicat un videoclip pe rețelele de socializare, în care a ales o melodie cu versuri despre putere, durere și depășirea momentelor grele.

Versurile piesei alese de Bianca Ghiurcă au atras atenția

În filmarea distribuită online, Bianca Ghiurcă apare pe o piesă interpretată de Rihanna. Versurile transmit un mesaj despre curaj și despre faptul că suferința nu durează pentru totdeauna.

Articolul continuă după reclamă

Alegerea piesei a atras atenția în contextul imaginilor difuzate în ediția precedentă a emisiunii. Concurenta nu a explicat dacă videoclipul reprezintă un mesaj adresat partenerului său sau dacă a vrut doar să transmită o stare prin intermediul melodiei.

Bianca Ghiurcă a văzut imaginile cu Prințul Marco și ispita Gabriella

În ediția de aseară, Bianca a urmărit imagini în care Prințul Marco și ispita Gabriella Barbu au fost surprinși în momente intime. Scenele au venit într-un moment tensionat al experienței din Thailanda și au adus noi întrebări despre relația celor doi concurenți.

După difuzarea imaginilor, videoclipul publicat de Bianca și versurile alese au stârnit interesul celor care urmăresc emisiunea. Mesajul despre durere și putere poate fi interpretat în mai multe feluri, însă concurenta nu a oferit, cel puțin în postarea respectivă, o explicație directă.

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco formează un cuplu de 10 ani și sunt căsătoriți. Concurentul de la Insula Iubirii s-a apropiat de ispita Gabriella Barbu încă din primele zile în care a ajuns în Thailanda.