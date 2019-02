Maria Ilioiu a fost mutilată, după ce și-a făcut un tatuaj! „Putea să arate perfect”. Video

Ispita Maria Ilioiu de la „Insula Iubirii” a povestit că a fost mutilată după ce și-a făcut un tatuaj, o porțiune de piele fiindu-i aproape distrusă.

„Primul tatuaj îl am de opt ani. S-a decolorat. Am zis să vreau să fie culorile vii. A fost povestea asta cu tatuajul vechi, tatuajul greşit. L-am reparat. Acesta e foarte decolorat, iar acesta este destul de aprins. Se vede. Pielea se regenerează. Putea să arate perfect. Unde e negru se vede că pielea a fost maltratată. Nu se simte. Nu am nicio problemă, doar vizual”, a spus Maria Ilioiu.

Ispita a mai spus și că este înnebunită după tatuajele de pe gât și că și-ar dori un tatuaj și pe o coapsă.

„Mă uitam, m-am hotărât să îmi fac pe gât. Sunt nebună după tatuajele de pe gât. Tot gâtul permanent o să îmi fac. Aş vrea şi pe coapsă, nu ştiu sigur”, a mai spus ea.

